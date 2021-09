Brexit news: les Britanniques furieux alors qu’Anna Soubry “obsédée” s’en prend au Brexit | Politique | Nouvelles

L’ancien député britannique conservateur et du changement a répondu sur Twitter aux informations selon lesquelles le magasin de meubles suédois souffrirait d’une pénurie de produits. La chaîne a déclaré qu’elle rencontrait des problèmes de transport, de matières premières et d’approvisionnement. Il a également décrit une “tempête parfaite de problèmes” provoquée par des problèmes d’approvisionnement mondiaux et des pénuries de main-d’œuvre, qui aurait été “exacerbée par la pandémie et le Brexit”.

LBC a tweeté : « Les magasins Ikea sont confrontés à des pénuries de produits en raison du Brexit et des pénuries de chauffeurs de camions. »

Mais en réponse au tweet de LBC, Mme Soubry a négligé les problèmes plus larges et a blâmé fermement le Royaume-Uni quittant l’Union européenne.

Elle a écrit : « #Brexit a été construit sur des mensonges. »

L’homme de 64 ans n’a pas non plus mentionné que de nombreux travailleurs britanniques avaient depuis profité du problème à court terme et vu une augmentation des salaires.

Un certain nombre de lecteurs d’Express.co.uk s’en sont pris aux remarques de Mme Soubry et ont fait connaître leurs opinions dans la section commentaires d’un article précédent.

Un lecteur a écrit : “Peu ou rien à voir avec le Brexit.”

Un deuxième a écrit : « Tout blâmer sur le Brexit !

Un troisième a commenté : « Elle semble obsédée par le fait qu’elle a perdu. “

Un quatrième a ajouté : “C’est bien de la voir se battre pour la démocratie… Oh, attendez…”

Un porte-parole a déclaré: “Comme de nombreux détaillants, nous rencontrons des défis permanents avec nos chaînes d’approvisionnement en raison de COVID-19 et des pénuries de main-d’œuvre, le transport, les matières premières et l’approvisionnement étant tous affectés.

« De plus, nous constatons une demande accrue des clients, car de plus en plus de personnes passent plus de temps à la maison.



« En conséquence, nous connaissons une faible disponibilité dans certaines de nos gammes, y compris les matelas. »

Ils ont ajouté: “Ce que nous voyons est une parfaite tempête de problèmes, y compris la perturbation des flux commerciaux mondiaux et une pénurie de chauffeurs, qui ont été exacerbées par la pandémie et le Brexit.”