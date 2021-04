Brexit news: les Britanniques furieux alors que Bruxelles menace le Royaume-Uni d’un blocus des services financiers | Politique | Nouvelles

La commissaire aux services financiers du bloc, Mairead McGuinness, a averti qu’elle n’était soumise à aucune pression pour accélérer les négociations avec le Royaume-Uni pour aider le secteur. Les ministres de l’UE continuent de finaliser les détails d’un récent protocole d’accord pour la future coopération réglementaire – quatre mois après le Brexit, lorsque le Royaume-Uni a rompu tous ses liens avec le bloc. L’accord, qui a été négocié séparément de l’accord commercial sur le Brexit, a été conclu entre Londres et Bruxelles le mois dernier et pourrait conduire à un forum pour gérer étroitement le commerce des services financiers après le Brexit.

Mme McGuinness a déclaré à Bloomberg: «Je sais qu’il y a probablement un désir du côté britannique pour nous de nous asseoir et de commencer.

«Nous sommes certainement très désireux de le faire, mais nous ne sommes pas sous pression pour le faire.»

Elle a également insisté sur le fait que la principale priorité de l’UE pour le moment n’était pas centrée sur la Grande-Bretagne, mais sur ses propres marchés de services financiers.

Le principal eurocrate irlandais a ajouté que le bloc examinerait les projets de la Grande-Bretagne de s’éloigner de ses règles à l’avenir avant de prendre toute décision finale d’accorder l’accès en question.

Mme McGuinness a déclaré: «Il n’y a pas de hâte ici.

«Il n’y a pas de pression. Il n’y a pas de panique.

Mais les Britanniques ont lancé une attaque furieuse contre l’UE alors qu’elle continue de traîner les pieds pour s’assurer que la City de Londres a accès aux marchés des services financiers du bloc.

Un lecteur d’Express.co.uk a déclaré: “Tout ce que fait la Commission ces jours-ci semble rebondir sur elle-même. Pathétique.”

Une quatrième personne a ajouté: “Donc, le Royaume-Uni fait toujours peur à cette organisation européenne.”

Quatre mois après l’expiration de la période de transition du Brexit à la fin de l’année dernière, les entreprises de la City de Londres attendent toujours que le libre accès soit accordé aux propres marchés de l’UE.

Cela a contraint les banques d’investissement mondiales, notamment JP Morgan et Goldman Sachs, à transférer des milliards de livres d’actifs et des milliers d’employés en Europe.

Bruxelles a également averti qu’elle ne serait pas précipitée pour accorder un accord “d’équivalence”, qui verrait les droits des entreprises britanniques à opérer dans le bloc qui leur seraient restitués.

Plusieurs États membres de l’UE, dont la France, avaient souhaité que le bloc utilise le Brexit afin de dynamiser considérablement son propre marché des services financiers, en éloignant les entreprises de Londres en limitant la capacité de la City à accéder au secteur en Europe continentale.

Mais les leaders du secteur en Grande-Bretagne ont riposté à toute tentative possible de Bruxelles de prendre cette position agressive.

Karim Haji, responsable des services financiers de KPMG, a déclaré: «Ce n’est pas que si nous n’avons pas d’accord d’équivalence, les choses cesseront soudainement de fonctionner ou deviendront très difficiles.

«Je ne crois pas du tout cela, et en fait, la plupart des clients à qui je parle le reconnaissent définitivement.»

Il a ajouté: «Si vous prenez du recul, le Royaume-Uni a été l’un des leaders en matière de réglementation et d’infrastructure des services financiers, c’est également l’un des principaux innovateurs dans le domaine, et l’un des leaders mondiaux, et c’est pourquoi le Royaume-Uni a réussi à exporter des services financiers – cela ne change pas avec le Brexit.

«Le régime réglementaire que nous avions avant le Brexit et aujourd’hui est dans l’ensemble le même, et de nombreuses réglementations dont nous parlons en termes de réglementations européennes, le Royaume-Uni était non seulement un participant actif, mais un penseur de premier plan, et le la relation entre les régulateurs britanniques et les régulateurs européens est toujours forte, donc je pense qu’il y a beaucoup de points positifs. »