Brexit news: Les Britanniques furieux alors que Bruxelles veut désespérément saboter le Brexit | Politique | Nouvelles

Le chef britannique du Brexit a affirmé que si le gouvernement britannique souhaite un avenir prospère aux États membres de l’UE, Bruxelles est catégorique pour prouver que le Brexit aurait dû être évité en détournant l’avenir de la Grande-Bretagne en tant que nation indépendante.

S’adressant au spectateur, Lord Frost a exhorté l’UE à résoudre les «arguments sur le commerce» d’une «manière adulte», en établissant des comparaisons avec le modèle canado-américain.

Il a déclaré: «Je ne pense pas qu’il soit incompatible avec des relations amicales entre égaux souverains d’avoir des arguments sur le commerce et de les résoudre à l’âge adulte …

“Il y a certainement des différends commerciaux entre les États-Unis et le Canada et la vie continue. Et je ne vois pas pourquoi il ne devrait pas en être ainsi.”

Maintenant, les Britanniques ont riposté à l’UE, exhortant les gens à «cesser d’acheter des marchandises» du bloc.

Ils ont déclaré: «L’UE est l’ennemi qui a besoin du Royaume-Uni pour devenir un État en faillite pour réussir.

“C’est fou d’essayer d’y faire face.”

Une autre personne a déclaré: «L’UE s’engage dans une guerre diplomatique et économique, aussi simple que cela et nous devons nous protéger de leur colère et de leur animosité.

“Il n’y a plus de retour pour le Royaume-Uni, le pont a été brûlé par l’UE, ils veulent seulement nous voir comme un suppliant.”

Alors qu’un sixième lecteur a averti que “tout va mal finir”, mais pas pour le Royaume-Uni.

Une septième personne a ajouté: «Il est évident depuis un certain temps que l’UE est déterminée à faire tout ce qu’elle peut pour empêcher le Royaume-Uni de réussir en dehors du bloc.

«Plus nous signons d’accords commerciaux, plus ils deviennent amers.

«C’est dommage qu’ils ne montrent pas la même détermination à mettre de l’ordre dans leur propre maison.

“En disant cela, je ne pense pas qu’ils soient capables de le faire.”