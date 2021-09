Brexit news: les Britanniques furieux alors que la France déclare la guerre à la Grande-Bretagne – promet de bloquer la chaîne | Politique | Nouvelles

La France a accusé la Grande-Bretagne de faire de la politique avec les règles de pêche après avoir seulement accordé des licences à 12 des 47 demandes qui permettraient aux petits bateaux français de pêcher dans les eaux territoriales britanniques. Le porte-parole du gouvernement français, Gabriel Attal, a qualifié la décision britannique d'”inacceptable” dans les retombées diplomatiques qui ont suivi.

Des pêcheurs français pourraient bloquer le tunnel sous la Manche reliant la France et le Royaume-Uni pour protester contre l’attribution de permis de pêche post-Brexit, a menacé le député français Jean-Pierre Pont.

Mais les Britanniques ont riposté aux pêcheurs affirmant qu’ils avaient “chaluté” illégalement les eaux britanniques pendant des décennies.

Le lecteur d’Express.co.uk, Alchemy1, a commenté : « Oh super ! Après avoir bloqué le tunnel sous la Manche, pourriez-vous faire la même chose avec la Manche elle-même.

The Dancer a également écrit: “Les eaux britanniques, donc si les Français de l’UE entrent et prennent du poisson, c’est du vol.

« À plus tard au tribunal.

Un autre lecteur, London Town, a commenté : « C’est une bonne nouvelle, la France jette ses jouets de son landau simplement parce qu’ils ne peuvent pas faire ce qu’ils veulent.

« Fermez le tunnel pour de bon car il fera faillite très bientôt. »

Soppy Steve a écrit : “Bloquez-le, et vous ferez le bonheur de nombreux Brexiteers.”

« Maintenant, les Français aiment nous dire que nous avons signé le protocole NI et que nous devons le respecter tout en refusant de respecter l’accord qu’ILS ont signé sur la pêche et il me semble que nous avons un Premier ministre très faible à la barre. et il s’incline devant eux, ce qui, je pense, je peux dire, nous dégoûte tous.”

Un autre lecteur, Liverpoolguy, a écrit : « GO Boris démissionne maintenant, tu n’es pas apte à occuper un poste, tu ne remplis pas le processus du Brexit.

“Vous laissez l’UE vous marcher dessus et vous avez laissé tomber nos pêcheurs britanniques.

“Toi, Boris, tu n’es dans le Job que pour ton ego.

« À maintes reprises, je lis ces articles et l’UE gagne à chaque fois.

Un porte-parole du ministère de l’Environnement, de l’Alimentation et des Affaires rurales a déclaré: “Près de 1 700 licences de navires de l’UE ont maintenant été autorisées à pêcher dans les eaux britanniques.

« Parmi ceux-ci, 117 licences ont été délivrées aux navires de l’UE pour pêcher dans la zone des 6 à 12 milles marins où des preuves à l’appui d’un historique étaient disponibles.

“Il y a trente-cinq navires plus petits qui n’avaient pas de preuves à l’appui pour lesquelles les licences n’ont pas été délivrées mais pour lesquels le gouvernement britannique reste ouvert à d’autres discussions et preuves.

« 117 navires de l’UE ont accès à la zone exclusive du Royaume-Uni dans le cadre de l’accord sur le Brexit. »

Cette décision a provoqué la colère de Tory Brexiteer, Sir John Redwood, qui a déclaré: “Le Royaume-Uni a eu tort de donner à l’UE plus de droits de pêche transitoires et a été très généreux en autorisant autant de navires dans nos eaux.

“L’UE ne rend pas la pareille lorsque nous sommes généreux, mais fait plutôt de vilaines menaces.”