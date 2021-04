Brexit news: Les Britanniques furieux alors que les expatriés britanniques ciblés par des fonctionnaires vindicatifs de l’UE | Politique | Nouvelles

La question des droits des expatriés britanniques vivant dans les États de l’UE27 après le Brexit est devenue une patate particulièrement chaude après le 31 mars, date limite pour les candidatures au programme de règlement de l’UE du gouvernement. Tous ces droits étaient censés être protégés conformément à l’accord de retrait qui a fait sortir la Grande-Bretagne de l’UE à la fin de 2019.

Mais maintenant, les Britanniques ont critiqué le bloc et beaucoup ont appelé Boris Johnson à déchirer l’accord commercial sur le Brexit alors que les expatriés étaient mal traités.

Un lecteur d’Express.co.uk a déclaré: «Quelqu’un s’attendait-il vraiment à ce que l’UE se comporte différemment?

«Ils allaient toujours essayer de rendre les choses aussi difficiles que possible pour la Grande-Bretagne pour avoir osé penser par elle-même et vouloir quitter une dictature.

“Il est temps pour un gouvernement qui mettra les citoyens britanniques et les intérêts nationaux au premier plan.”

Une autre personne a déclaré: «Et nous nous souvenons tous que Verhofstadt avait exigé que les droits de quatre millions et demi de citoyens européens vivant au Royaume-Uni soient protégés.

“L’hypocrisie de nouveau de l’UE.”

Quelqu’un d’autre a dit: “Je n’aurais jamais dû se soucier de tout le marchandage pour un accord.

“Nous aurions dû partir en 2018.”

“C’est un exercice inutile, donc quoi que fasse l’UE, nous pouvons toujours faire la même chose pour que personne ne gagne.”

Alors qu’une autre personne a affirmé que l’UE considérait les expatriés comme des «pièces à négocier» plutôt que comme des personnes.

D’autres ont fait remarquer que les expatriés de l’UE ont eu cinq ans pour “trier leurs papiers”.

Une personne a déclaré: “Quelle pourriture, ils ont eu 5 ans pour trier leurs papiers, la seule raison pour laquelle ils ne se sont jamais enregistrés comme résidents était qu’ils ne payaient pas d’impôts au Royaume-Uni ou en Espagne.

«Nous ne devrions pas ressentir de sympathie pour eux.

“Ils veulent utiliser notre NHS sans payer pour cela et vivre en Espagne en franchise d’impôt.”

Quelqu’un d’autre a dit: “Je suis expatrié. Les gens ont eu quatre ans pour régler leur statut de résident, ceux qui ne sont pas idiots ou illégaux sans le droit d’être là.

“Aucune sympathie pour l’un ou l’autre.”

Cela vient après que la Brexiteer Jayne Adye, de Get Britain Out, ait averti: «Alors que le Parlement européen continue d’essayer d’interférer et de remettre en question notre souveraineté, ses propres gouvernements – la France et l’Espagne en particulier – ont catégoriquement échoué à assumer leurs responsabilités énoncées dans l’accord de retrait.

«Dans toute l’UE, les expatriés britanniques sont confrontés à une myriade de contrôles et de restrictions inutiles, ainsi qu’à des coûts forgés de toutes pièces pour des tâches administratives, telles que l’obtention d’un permis de conduire européen.»

Elle a ajouté: «Beaucoup sont incapables d’ouvrir de nouveaux comptes bancaires, de déménager, de voter ou même de voyager à travers l’Europe sans que leurs droits ne soient remis en question.»