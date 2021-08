Brexit news: les Britanniques furieux alors que les travaillistes s’accrochent à l’UE: “N’ont pas accepté le Brexit” | Politique | Nouvelles

in

Emily Thornberry, secrétaire d’État fantôme au Commerce international, s’est demandé s’il était “sensé” de consacrer “toute cette énergie” à la conclusion d’accords internationaux après le Brexit. Greg Hands, ministre d’État à la politique commerciale, a arnaqué la députée travailliste pour ses commentaires, et les lecteurs d’Express.co.uk ont ​​fait entendre leurs opinions.

Mme Thornberry a déclaré lors d’un événement à l’Institute for Government que sa “plus grande priorité” serait de “réparer le grand accord commercial avec l’Union européenne”.

Le député travailliste a voté en faveur de l’accord commercial UE/Royaume-Uni le 30 décembre.

Elle a déclaré à la conférence : « Je pense qu’en termes de priorités sur les accords commerciaux, je commencerais par essayer de réparer l’accord commercial que nous avons déjà avec l’Union européenne.

“Je pense vraiment que notre priorité devrait être cela, plutôt que de passer du temps à essayer de conclure des accords commerciaux plus petits qui font très peu de différence.”

LIRE LA SUITE: Les partisans de Corbyn au bord du gouffre: Starmer déclare la guerre à ses propres membres

Mme Thornberry a également déclaré qu’elle se concentrerait sur l’UE plutôt que sur d’autres accords, tels que l’entrée dans l’accord global et progressif de 9 000 milliards de livres sterling pour le partenariat transpacifique.

En réponse, M. Hands a fustigé Mme Thornberry pour ses commentaires et a déclaré qu’en dépit de l’affirmation de Sir Keir Starmer selon laquelle le parti travailliste avait accepté le Brexit et avait évolué, sa “meilleure équipe continue de se concentrer sur les anciennes divisions”.

Il a ajouté: «Cela dépasse l’entendement que le chef du commerce du Labour dit que nous ne devrions pas gaspiller de l’énergie dans des accords commerciaux avec le reste du monde et nous concentrer plutôt sur l’UE – avec qui nous avons déjà un accord commercial.

“Cela montre que même maintenant, les travaillistes de Starmer refusent de croire au potentiel de la Grande-Bretagne de forger de nouveaux échanges et de nouveaux emplois avec nos alliés à travers le monde et continuent à se concentrer uniquement sur le commerce avec l’UE.”

Répondant à une histoire d’Express.co.uk, les lecteurs ont tiré des piques contre le Parti travailliste à cause des commentaires de Mme Thornberry.

L’un d’eux a déclaré : « Thornberry souhaite simplement que le Royaume-Uni adhère au marché unique de l’UE et à l’union douanière en tant que précurseur de son adhésion à l’UE.

« Une grosse chance de ça ! »

Un autre lecteur a ajouté : « Thornberry est génial. Elle et certains de ses copains garderont le Labour hors du pouvoir pour toujours. »

Dans une évaluation cinglante du parti travailliste sous Sir Keir, les lecteurs ont déclaré que le parti devait « être anéanti lors du prochain GE ».

A NE PAS MANQUER…

Un lecteur a déclaré : « Malgré ce que dit Starmer, son parti travailliste n’a pas accepté le Brexit et est passé à autre chose.

“Avec plusieurs personnes clés dans sa meilleure équipe cherchant toujours à ramener le pays dans l’UE, ils ne seront jamais éligibles.

« S’ils veulent à nouveau être pertinents dans la politique britannique, ils doivent se reconstruire de haut en bas et vice-versa.

«Cependant, il y en a trop qui seraient sur le dos pour laisser cela se produire.

« Si j’étais lui, je renoncerais à être député et redeviendrais avocat.

Un autre lecteur d’Express.co.uk a déclaré à propos du Labour : « À quel point tout cela aurait été différent si tout le HOC avait soutenu le vote démocratique, mais oh non pour eux, la population électorale est trop stupide et seuls les politiciens savent ce qui est le mieux. “

En mars, Sir Keir a déclaré aux électeurs de Hartlepool “nous regardons en avant et non en arrière” en ce qui concerne le Brexit.

Il a déclaré : « Le référendum a eu lieu il y a cinq ans maintenant. Nous avons quitté l’UE.

« Il n’y a pas de cas de réintégration. Nous voulons faire de notre sortie un succès.

Mais sous Jeremy Corbyn en 2019, Sir Keir a soutenu un deuxième référendum sur le Brexit.

En juin 2020, le rapport Labour Together sur les élections de 2019 a conclu que la deuxième politique référendaire avait largement contribué à la défaite du parti « à un kilomètre et demi du pays ».