Brexit news: les Britanniques furieux alors que l’UE menace de gifler le Royaume-Uni avec des tarifs punitifs | Politique | Nouvelles

La Commission européenne a averti que la Grande-Bretagne devra bientôt commencer à montrer de véritables preuves de la construction de postes de contrôle frontaliers en Irlande du Nord, ainsi qu’à accorder aux eurocrates l’accès aux bases de données douanières. Une énorme dispute a éclaté sur la question quelques jours seulement avant une réunion cruciale entre le ministre britannique du Brexit et le vice-président de la Commission européenne Maros Sefcovic à Londres sur le protocole et l’évitement d’une frontière dure. Un eurocrate haut placé a affirmé que le Royaume-Uni pourrait se voir imposer des tarifs commerciaux par l’Union européenne à moins que Downing Street n’accepte d’alléger sa position sur la question et de coopérer davantage avec le bloc.

Le responsable de la Commission a déclaré: “Notre patience s’épuise, et si cela continue, l’UE devra considérer tous les outils et toutes les options qui s’offrent à nous.”

L’initié a affirmé que la Grande-Bretagne continuait de ne pas appliquer les termes de l’accord de divorce sur le Brexit qui a été signé par le Premier ministre Boris Johnson vers la fin de 2019.

Ils ont affirmé que Bruxelles avait adopté une approche pragmatique et flexible pour proposer des solutions au problème croissant qui pourraient aider à limiter le nombre de contrôles douaniers entre l’Irlande du Nord et la Grande-Bretagne.

Le responsable de la Commission a averti que l’UE devrait être préparée à une “approche plus conflictuelle” de Downing Street.

Mais les Britanniques ont réagi avec fureur aux dernières “tactiques d’intimidation” de l’UE et ont demandé à Boris Johnson de riposter.

Réagissant à notre histoire initiale, un lecteur enragé a écrit : « Les tactiques d’intimidation ne fonctionneront pas.

“Cela fait ressortir les Bulldogs britanniques qui sont têtus.”

Une deuxième personne furieuse a dit : « Tenez-vous ferme, puis ripostez plus fort. Ne laissez pas les intimidateurs gagner. »

Bruxelles fulmine déjà contre Londres pour avoir supprimé unilatéralement d’énormes quantités de paperasserie européenne visant à protéger le marché unique du bloc.

Avant sa rencontre cruciale avec M. Sefcovic cette semaine, Lord Frost a averti que l’approche bureaucratique de l’UE pourrait poser un risque pour la sécurité de l’Irlande du Nord.

Le ministre du Brexit a déclaré : « Nous assistons à des turbulences politiques, avec la perte de la première ministre Arlene Foster, le changement de direction de l’UUP et des manifestations de rue. Et il y a des impacts réels sur les vies et les moyens de subsistance. »

Lord Frost a ajouté : « Nous avons vu des fabricants de médicaments réduire leur offre et il y a moins de choix dans les rayons des supermarchés pour les consommateurs.

« Le NI Retail Consortium a prévenu que lorsque la période de grâce se terminera en octobre, les supermarchés seront confrontés à de « vrais et graves problèmes ».

Bruxelles a proposé que 80% des contrôles puissent être éliminés si le Royaume-Uni acceptait de s’aligner sur les règles de sécurité alimentaire et animale du bloc, ce que Lord Frost a continué de rejeter.

Le ministre du Brexit a déclaré: “L’UE a besoin d’un nouveau livre de jeu pour traiter avec ses voisins, un qui implique des solutions pragmatiques entre amis, pas l’imposition des règles d’un côté à l’autre et le purisme juridique.”

Le ministre irlandais des Affaires étrangères, Simon Coveney, s’est également lancé dans l’argument et a écrit sur Twitter : « Lord Frost continue de blâmer les difficultés avec le protocole à l’inflexibilité de l’UE.

“Ce n’est simplement pas le cas. Maros Sefcovic et l’UE ont constamment proposé de nouvelles solutions.

« S’agit-il de messages médiatiques au Royaume-Uni ou de vraiment résoudre des problèmes ensemble ? »

Le ministre français de l’Europe, Clément Beaune, a également déclaré : « Le protocole d’Irlande du Nord ne peut pas être remis en cause.

“Ce n’est pas le problème, c’est la solution à un problème que nous n’avons pas créé.”