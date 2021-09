Brexit news: les Britanniques furieux alors que l’UE risque de déchirer le Royaume-Uni | Royaume-Uni | Nouvelles

in

M. Donaldson avait utilisé un discours liminaire jeudi pour lancer une nouvelle attaque contre le protocole d’Irlande du Nord, une partie détestée de l’accord sur le Brexit par les syndicalistes. Mais les rumeurs sur l’intention du leader du DUP montrent désormais que l’intention est d’abandonner complètement les modalités de partage du pouvoir actuellement en place, en quittant Stormont.

La décision de M. Donaldson montrerait “un durcissement important de la position du DUP et mettra la responsabilité sur Londres et Bruxelles ou risque de faire reculer l’Irlande du Nord, tous les progrès réalisés depuis 2007 seront perdus”.

Les syndicalistes ont été notoirement contre le protocole, mais la nécessité de répondre au protocole a maintenant souligné que « les enjeux ne pouvaient pas être plus élevés », selon M. Donaldson.

S’exprimant dans son discours d’ouverture, M. Donaldson a déclaré : « Il y a ceux qui disent que le Protocole est là pour rester et devrait être rigoureusement mis en œuvre.

« Alors qu’il y en a d’autres qui pensent que bricoler sur les bords avec quelques atténuations suffira.

“Cependant, ce qui découle du protocole est si fondamental et les problèmes qu’il crée si importants que les conséquences de l’adoption d’une telle stratégie, je pense, nuiraient à l’Irlande du Nord et à nos perspectives d’avenir.”

Ces nouvelles rumeurs de plans du DUP visant à abandonner les accords de partage du pouvoir ont provoqué la colère de nombreux Britanniques face à cette décision attendue.

En réponse à un article d’Express.co.uk expliquant les propositions du DUP, les Britanniques sont venus par centaines pour manifester leur mécontentement.

Un lecteur d’Express.co.uk a écrit : « Il n’y a essentiellement que ces solutions crédibles à ce problème.

LIRE LA SUITE: Un économiste expose la vérité sur l’impact du Brexit

Dans son discours d’ouverture, M. Donaldson a partagé les opinions des lecteurs d’Express.co.uk comme il l’a dit en “l’absence de progrès réels, nous ne pouvons pas rester dans ces limbes politiques”.

M. Donaldson a poursuivi en disant que le Protocole « n’est pas seulement une menace pour l’intégrité économique et constitutionnelle du Royaume-Uni, il a des impacts réels sur notre économie ».

Un autre commentaire disait : « Si l’UE n’accepte pas les exigences britanniques, le gouvernement britannique révoquera le NIP et le déclarera nul et non avenu. »

Un autre lecteur d’Express.co.uk a déclaré : “La frontière internationalement reconnue entre l’UE et le Royaume-Uni se situe à la frontière Irlande – Irlande du Nord.”