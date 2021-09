Brexit news: les Britanniques furieux alors que Tony Robinson dit que le Royaume-Uni doit rejoindre l’UE | Politique | Nouvelles

in

La star de la télévision a déclenché une énorme réaction après avoir blâmé le Brexit pour certains des problèmes d’approvisionnement rencontrés au Royaume-Uni. L’homme de 75 ans a publié une vidéo sur la page Twitter du Mouvement travailliste pour l’Europe et a affirmé que les “poulets rentrent à la maison pour se percher” pour le Premier ministre favorable au Brexit.

Dans le clip, Sir Tony a donné des exemples d’étagères de supermarchés nues, de pénurie sur le marché du travail et a affirmé que le passage des frontières était devenu un “cauchemar”.

L’activiste politique a noté que la pandémie avait eu un impact, mais a refusé de reconnaître que la plupart des problèmes ne résultaient pas directement du Brexit et étaient également vécus ailleurs dans le monde.

La décision d’attribuer l’essentiel de la responsabilité au Royaume-Uni quittant l’UE a déclenché une réaction furieuse de la part d’un certain nombre de lecteurs d’Express.co.uk et beaucoup ont fait connaître leurs opinions dans la section commentaires d’un article précédent.

Rharris75 a déclaré: «Je suis désolé Tony mais vous tirez sur des cordes qui n’ont rien à l’autre extrémité.

“Le Brexit n’est tout simplement pas la principale cause des problèmes actuels, Covid, la Russie et les médias sont les principaux moteurs des problèmes dits de carburant, de gaz et d’approvisionnement.”

Minotaure a déclaré : « Je n’ai jamais pensé que cela était possible, mais je suis encore plus pro-Brexit maintenant qu’en 2016.

« Gardez ces insultes à venir, desperado Remainers ! Le Brexit gagnera et, pour ma part, je suis sur le long terme contre la mafia anti-britannique. »

Justintime21 a ajouté: “Peu importe ce que vous pensez, nous avons voté, vous avez perdu, nous sommes partis, finissons.”

Le gouvernement a tenté d’atténuer le problème en mettant à disposition 50 000 tests de poids lourds et en introduisant 5 000 visas de courte durée pour les transporteurs de l’UE.

L’intervention de Sir Tony est intervenue alors que le leader travailliste Sir Keir Starmer s’adressait au Brexit lors de la conférence du parti mercredi.

Sir Keir, qui avait déjà poussé à un deuxième référendum sur l’UE lorsqu’il était secrétaire fantôme du Brexit, a présenté un nouveau slogan en trois mots et a dit à Boris Johnson qu’il devait “faire en sorte que le Brexit fonctionne”.

Dans sa vidéo, Sir Tony a affirmé qu’il était maintenant temps de revenir à une « vision pro-européenne ».

Il a déclaré : « Si vous êtes comme moi, alors vous n’avez pas défendu l’affaire anti-Brexit avec autant de passion qu’avant. Je pense que c’est assez juste, c’est en partie à cause de Covid et en partie parce que les gens en avaient généralement marre de parler du Brexit.

«Mais je pense qu’il y a eu un changement de siège, je pense que les poulets de Johnson rentrent à la maison pour se percher.

« Il y a de moins en moins de nourriture dans les rayons des supermarchés, tous ceux qui ont quelque chose à voir avec la restauration, l’industrie hôtelière et de nombreuses autres industries savent qu’il est presque impossible de trouver suffisamment de personnes pour les gérer.

“Tout ce qui concerne les passages frontaliers est un cauchemar, nous savons pourquoi.

“Il est temps pour nous de recommencer à discuter de la vision pro-européenne que nous avons pour l’avenir.”