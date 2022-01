Brexit news : les Britanniques furieux font rage alors que l’« opération fluage » de l’UE tente de contrôler le Royaume-Uni | Politique | Des nouvelles

Des centaines de lecteurs d’Express.co.uk ont ​​commenté les affirmations selon lesquelles, malgré le vote pour quitter le bloc, le Royaume-Uni n’est peut-être pas aussi libre que beaucoup le pensaient. Le député de Wellingborough, Peter Bone, a déclaré que le projet de créer une Assemblée parlementaire UE-Royaume-Uni risquait une fois de plus de donner aux politiciens de l’UE un droit de regard sur la Grande-Bretagne.

Composée de 35 députés et 35 députés européens, la nouvelle assemblée aura une influence sur la mise en œuvre de l’accord commercial sur le Brexit.

La nouvelle de l’assemblée a été rapidement critiquée par beaucoup.

DaemonStorm a écrit: « Michael Bone – comme toujours – il devrait être un autre candidat au poste de Premier ministre. »

Le compte SamMarieHowie a déclaré: «Évidemment, la majorité des députés sont des électeurs du reste qui ne se soucient pas de ce pour quoi le pays a voté.

Le Parlement a voté pour l’assemblée en décembre tandis que le Parlement européen a approuvé sa création en octobre.

Dans un nouveau coup dur pour les Brexiteers, il comprendra probablement un certain nombre de partisans de Remain et fera des recommandations sur la façon d’améliorer les relations commerciales entre la Grande-Bretagne et l’UE.

S’adressant à Express.co.uk à propos de cette décision, M. Bone a déclaré: « Cela laisse entrer l’UE par la porte dérobée. C’est absolument une opération de fuite. »

« S’il s’agit de parler de notre future relation avec l’UE, étant donné que la moitié des membres seront issus de l’Union européenne et l’autre moitié du Parlement britannique sur une base multipartite, il y aura une majorité permanente en faveur de de l’UE.

« L’une des raisons pour lesquelles nous avons voté en faveur de notre retrait était que nous ne voulions pas que les députés européens commentent la façon dont nous gérons notre pays.

« Je ne veux pas dire aux Allemands comment gérer leur pays, ni aux Français, mais je ne veux pas non plus qu’ils aient leur mot à dire sur la façon dont nous gérons le nôtre.

« Ils pourraient dire » oh, c’est seulement pour la discussion et pas pour les décisions « , mais j’ai entendu des pressions à la Chambre des communes pour élargir cela et en faire un organe décisionnel.

« Est-ce ridicule comme situation ?

« Le but de reprendre le contrôle était de retirer les politiciens étrangers prenant des décisions qui ont eu un impact sur ce pays. »

Il a admis que, même s’il craignait que le nouvel organe n’ait trop d’influence, il y a une chance qu’il s’avère être « un peu plus qu’un salon de discussion ».

« Dans quel cas, quel est l’intérêt de l’avoir ? il a dit.

« S’il ne s’agit que d’un salon de discussion, c’est une énorme perte de temps et d’argent des contribuables. »