Brexit news: Les Britanniques FURIOUS en tant qu’économiste mettent en lumière un accord avec l’UE qui nuit au Royaume-Uni | UK | Nouvelles

Leurs commentaires sont intervenus après que le professeur Blake eut jeté les projecteurs sur un accord de 2,3 milliards de livres sterling avec un fabricant allemand et affirma qu’il s’agissait d’un excellent exemple de la façon dont l’euro sous-évalué profite au bloc tout en pénalisant le Royaume-Uni.

Le professeur d’économie de la City, Université de Londres, a averti: «Ce que nous avons appris des négociations commerciales avec Michel Barnier, c’est que l’UE est une organisation vindicative méchante et malveillante à laquelle on ne peut pas faire confiance.

«Il est temps que le gouvernement se réveille et s’assure que nous disposons de capacités de fabrication suffisantes pour nous offrir une défense et une sécurité énergétique et une résilience suffisantes à l’avenir.

«Il doit également introduire des mesures pour contrer la sous-évaluation structurelle de l’euro qui a causé tant de dégâts à la capacité de fabrication britannique au cours des 20 dernières années.»

Le professeur Blake a évoqué un contrat attribué par le ministère de la Défense en 2019 au consortium allemand ARTEC pour produire environ 520 véhicules blindés Boxer à livrer en 2023.

Un an plus tard, ARTEC a signé deux contrats de sous-traitance distincts avec les sociétés allemandes RBSL et WFEL pour la production locale et l’assemblage des véhicules.