Brexit news : les Britanniques « ne toléreront pas » le harcèlement de Bruxelles alors qu’ils jurent de boycotter | Royaume-Uni | Nouvelles

Au milieu de l’escalade des tensions avec l’UE, les Britanniques ont juré de ne pas tolérer “d’être intimidé” par Bruxelles à la suite des résultats d’un sondage qui demandait aux lecteurs quelle était leur probabilité d’acheter des produits de l’UE. Dans un sondage réalisé par Facts4EU, 95 % ont promis de ne pas acheter de biens en provenance de pays du bloc des 27 membres. En réponse, un lecteur d’Express.co.uk a déclaré : « C’est vraiment très simple.

“Nous, les Britanniques, ne tolérerons pas d’être harcelés, menacés et entravés par des dictateurs de fer-blanc.

“Depuis lors, ils n’ont fait que justifier nos raisons de le faire en maintenant tout cela.

“J’aurais aimé que nous leur disions de le bourrer et de laisser sans accord aux termes de l’OMC une rupture nette, j’espère toujours que cela arrivera compte tenu de leur intransigeance continue et obstinée.”

Un deuxième a déclaré: “Je laisse toujours des ordures européennes de seconde classe sur l’étagère.

“Mieux vaut s’en tenir à des produits britanniques de première qualité.”

Un troisième a déclaré : « Nous avons peut-être un accord commercial avec l’UE, mais cela ne signifie pas que nous achèterons des produits de l’UE.

Un autre a appelé ses compatriotes britanniques à acheter des produits britanniques maintenant que le Royaume-Uni a quitté l’UE.

Ils ont déclaré: “Acheter des britanniques a du sens, soutient notre pays, crée des emplois et la richesse reste ici, une excellente qualité à un bon prix acheter britannique.”

Commentant le sondage, David Jones, député de Clwyd West et vice-président du Groupe de recherche européen, a déclaré à Express.co.uk que les Britanniques avaient été aliénés par le bloc.

Il a déclaré: “Les résultats de l’enquête montrent clairement que, bien que les Britanniques n’aient aucune mauvaise volonté envers les citoyens de l’UE et les États membres individuels (une majorité considère toujours l’Europe comme leur destination de vacances préférée), ils ont été aliénés par l’arrogance et les tentatives d’intimidation de la Commission européenne pendant les négociations sur le Brexit et depuis.

« La plupart des citoyens britanniques préféreraient désormais acheter des produits fabriqués au Royaume-Uni ou dans le Commonwealth ou des produits de pays tiers.

“C’est sans aucun doute une perte majeure pour l’UE, étant donné la taille et la richesse de l’économie britannique, mais c’est aussi un coup de pouce pour les producteurs nationaux, qui ont désormais clairement la bonne volonté de millions de consommateurs britanniques.

« L’abandon de l’achat de produits de l’UE sera également un atout majeur dans nos négociations commerciales avec d’autres pays du monde.

“Ils ont été pratiquement obligés d’acheter auprès de fabricants de l’UE et se sont vu refuser le choix mondial en raison des barrières tarifaires élevées de l’UE.