Brexit news: les Britanniques n’ont «aucune sympathie» alors que l’UE jette Dublin sous le bus du Brexit | Politique | Nouvelles

Sans son partenaire transatlantique britannique, Dublin est devenue “désespérément exposée” dans sa bataille pour maintenir son approche mondialiste dans les années à venir, a affirmé un expert. Le Dr Eoin Drea, chercheur principal au Wilfried Martens Center for European Studies, a déclaré qu’il était “à courte vue” d’examiner les principaux défis du Brexit pour l’Irlande comme le maintien d’une frontière sans friction avec l’Irlande du Nord.

L’Irlande fonctionne comme une économie à faible fiscalité attirant d’énormes multinationales pour ouvrir leurs hubs européens dans des villes comme Dublin.

Mais malgré que leur régime d’impôt sur les sociétés soit menacé par ses voisins de l’UE depuis de nombreuses années, les Britanniques ont tourné le dos à Dublin, affirmant qu’ils s’étaient “isolés” après s’être rangés du côté du bloc.

Une personne a déclaré: “Eh bien, ils ont épinglé leurs couleurs au mât lors des négociations sur le Brexit.

“Ils ont décidé de quel côté de la clôture ils voulaient s’asseoir.

“Ils ont fait leur lit. Il y a maintenant un autre choix à faire.”

Un autre lecteur d’Express.co.uk a déclaré : « L’Irlande s’est isolée par sa rhétorique anti-Royaume-Uni et s’en tient à l’UE.

“C’est de l’automutilation.”

Quelqu’un d’autre a commenté : “Eh bien, je n’ai aucune sympathie pour eux.

Un autre Express.co.uk a déclaré que l’Irlande avait “fait son lit” et devait s’y coucher.

Ils ont déclaré: “Ils ont choisi dans quel lit ils voulaient s’allonger et ont à leur tour décidé de rendre la vie aussi difficile que possible pour le Royaume-Uni sur la question de la frontière.

“Donc, en découvrant que le lit qu’ils ont choisi n’est pas confortable pour leurs besoins, ne vous attendez pas à la sympathie du Royaume-Uni.

“Ils ont fait leur lit maintenant ils doivent s’y coucher.”

Un autre a simplement dit : « Je n’ai aucune sympathie pour l’Irlande.

La France et l’Allemagne veulent que Dublin augmente encore son taux uniforme de 12,5% d’impôt sur tous les bénéfices des sociétés.

Écrivant sur Politico, le Dr Drea a déclaré : « Dublin est désormais un cas isolé dans une UE où sa dépendance vis-à-vis des multinationales étrangères (en grande partie des États-Unis) ne sera plus ignorée.

« Ces entreprises représentent désormais 32 % de tous les emplois en Irlande et 49 % des impôts sur l’emploi. Fait remarquable, 75 % des récents investissements étrangers directs en Irlande proviennent soit des États-Unis. (58 %) ou au Royaume-Uni (17 %).

« En revanche, seulement 5 % viennent d’Allemagne.

“Il n’est pas étonnant que le modèle économique de l’Irlande soit devenu la bête noire de l’élaboration des politiques de l’UE.”

Le Dr Drea a conclu : « Le Brexit met en évidence le fait que, même après un siècle d’indépendance, la Grande-Bretagne reste indispensable à la stabilité politique de l’Irlande.

“En fin de compte, l’Irlande devra choisir entre s’immerger encore plus pleinement dans l’UE ou prendre une position plus périphérique à Bruxelles et donner la priorité aux arrangements existants dans les îles britanniques.

“Bientôt, l’espace n’existera plus pour faire les deux.”