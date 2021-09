Brexit news: les Britanniques pourraient devoir acheter des dindes de Noël FRANÇAISES en raison de la pénurie au Royaume-Uni | Politique | Nouvelles

in

Brexit: les règles de l’UE sont “hors de question” pour le Royaume-Uni, selon Menon

Paul Kelly, directeur général de KellyBronze, qui produit des dindes de plein air cueillies à la main, a déclaré que le secteur serait « massivement touché » ce Noël car il dépend d’agences qui font venir de la main-d’œuvre de l’UE qui n’était plus accessible. M. Kelly a suggéré que la France, dirigée par le président Emmanuel Macron, serait probablement le bénéficiaire cette année.

Il a expliqué : “Ce qui est triste, c’est qu’il y a 30 ans, environ 30 % du marché britannique de la dinde était approvisionné par la France.

« Depuis qu’elle a accès aux travailleurs de l’UE, l’industrie britannique de la dinde a construit les fermes et les infrastructures nécessaires pour fournir à peu près 100 % de la dinde dont les supermarchés ont besoin – et les supermarchés ont beaucoup soutenu la production britannique de dinde de qualité.

« Maintenant, les usines françaises se frottent les mains avec joie car elles peuvent voir toutes ces affaires qu’elles avaient l’habitude de leur revenir. »

M. Kelly a ajouté : « Les grandes entreprises ont pris la décision prudente de réduire le nombre de dindes de Noël d’au moins 20 %, car elles ne peuvent tout simplement pas traiter les dindes sans la main-d’œuvre saisonnière pour le faire.

“Covid n’a pas amélioré la situation du travail – mais ce n’est pas la principale raison car de nombreux travailleurs de l’UE ont quitté le Royaume-Uni.

“Ils ne se sentent plus les bienvenus et à moins qu’ils n’aient un statut d’établissement, qui ne dure que cinq ans, les formalités administratives qu’ils doivent remplir pour arriver ici sont bureaucratiques et les dépenses sont coûteuses.”

Ces personnes ne voyaient pas d’avenir au Royaume-Uni et se concentraient donc sur la recherche d’emploi dans l’UE, a-t-il expliqué.

Il a ajouté: “Ils aimeraient travailler au Royaume-Uni car cela paie bien, nous avons des normes élevées et la barrière de la langue est plus facile car la plupart parlent un peu anglais.”

M. Kelly, dont le couvoir FarmGate approvisionne bon nombre des 1 000 petits éleveurs saisonniers de dindon à travers le pays, était également préoccupé par leur situation.

Il a déclaré: “Ce sont les agriculteurs qui approvisionnent traditionnellement les bouchers locaux et les marchés de producteurs et vendent directement à la ferme.

“Ils ont un cauchemar potentiel sur les bras si les gens ordinaires qui les aident chaque année à plumer et à transformer les dindes n’ont pas le statut de sédentaire.”

L’avertissement fait suite à la fermeture le mois dernier de dizaines de restaurants de Nando ainsi qu’à des réductions dans les menus de KFC, car les pénuries de chauffeurs de camion et de personnel d’usine attribuées aux règles d’emploi du Brexit et la pandémie ont affecté plusieurs détaillants.

Au début du mois dernier, le British Poultry Council (BPC) a averti que l’industrie était confrontée à une pénurie importante de travailleurs dans l’agriculture et la transformation, les entreprises faisant état d’un taux de vacance moyen de plus de 16% de leur main-d’œuvre totale.

Le directeur général de BPC, Richard Griffiths, a déclaré que le “nombre alarmant de lacunes” continuait de croître en raison des effets du Brexit et était “aggravé par un gouvernement qui agit continuellement contre les meilleurs intérêts des producteurs alimentaires britanniques”.

M. Griffiths a ajouté : « Les membres nous disent que beaucoup ont été contraints de réduire la production hebdomadaire de poulet de 5 et 10 %, la production de dinde toute l’année de 10 % et estiment que la production de dinde de Noël sera réduite de 20 %.

“Ils disent qu’ils produisent actuellement une gamme réduite de produits pour les clients britanniques et craignent sérieusement que l’approvisionnement en produits de poulet de base ne soit impacté. Tout cela est dû à des pénuries de main-d’œuvre.

“La sécurité alimentaire du Royaume-Uni sera frappée par un double coup dur de l’inflation alimentaire et obligée de dépendre de plus de nourriture importée.

“Cela ne peut conduire qu’à un système alimentaire à deux vitesses où la nourriture britannique de haute qualité est hors de portée pour de nombreux consommateurs en difficulté.

“Lorsque les chefs de grandes entreprises alimentaires, et en fait des secteurs alimentaires entiers, se lèvent et disent que nous sommes dans la pire position qu’ils aient jamais vue, il incombe à notre gouvernement de réparer cette débâcle catastrophique de leur fabrication.

“Si cela signifie assouplir les règles d’immigration ou accepter l’alignement réglementaire avec l’UE, alors ce sont les mesures qui doivent être prises pour mettre la nourriture britannique sur la voie de la reprise.”