Brexit news: les Britanniques promettent de bloquer les marchandises alors que les tensions de pêche explosent | Politique | Nouvelles

Après que le Cornelis Gert Jan a été arrêté par des autorités françaises en raison de la dispute sur les droits de pêche à Jersey, les utilisateurs des médias sociaux ont juré de cesser d’acheter des produits français. Afin de riposter à Emmanuel Macron, un utilisateur a soutenu le plan du gouvernement britannique de riposter contre la France. Un utilisateur, nommé Stoner1968, a déclaré : « Nous soutiendrons Downing Street en boycottant tout ce qui est français !

« Cela inclut EDF Energy, Renault, Citroën UK, le vin français, le fromage et d’autres produits.

« Nous sommes le Royaume-Uni et ne serons pas intimidés par le petit homme Emmanuel Macron. »

Matthew Wilcox a déclaré: « Cela ne demandera pas grand-chose.

« Le pli français comme une bougie chaude ! »

Andrew Morris a ajouté: « Allez-y Boris! »

Au milieu de la menace du Royaume-Uni de riposter, un autre utilisateur, Ghost_Wales, a déclaré: « Bien, bravo Boris! »

Mercredi, la France a dévoilé une série de mesures afin de faire pression sur le gouvernement britannique pour qu’il accorde davantage de licences pour pêcher dans les eaux autour de Jersey.

Ces mesures comprennent : Empêcher les bateaux de pêche britanniques de débarquer dans les ports, augmenter les contrôles aux frontières et sanitaires sur les marchandises britanniques, renforcer les contrôles de sécurité sur les bateaux britanniques et augmenter les contrôles sur les camions à destination et en provenance du Royaume-Uni.

JUST IN: Brexit LIVE: Article 16 in DAYS – Le Cabinet informé de la date limite de Boris

Liz Truss s’entretiendra désormais avec l’ambassadeur vendredi.

La déclaration se lit comme suit : « Lord Frost a présidé une réunion ministérielle plus tôt dans la journée pour examiner la réponse du Royaume-Uni aux mesures énoncées par la France hier.

« Les actions françaises proposées sont injustifiées et ne semblent pas compatibles de la part de l’UE avec l’accord de commerce et de coopération (ACT) ou le droit international plus large.

« Nous regrettons le langage conflictuel qui a été constamment utilisé par le gouvernement français sur cette question, qui ne rend pas cette situation plus facile à résoudre.

« Nous avons fortement exprimé nos préoccupations à la fois à la Commission française et à la Commission européenne.

« Comme prochaine étape, le ministre des Affaires étrangères a chargé le ministre Morton de convoquer l’ambassadeur de France.