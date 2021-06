Brexit news: les Britanniques RETOURNENT un accord commercial australien dans un nouveau sondage – un énorme coup de pouce pour Liz Truss | Politique | Nouvelles

Un expert agricole révèle des différences entre le Royaume-Uni et l’Australie

Mme Truss est en pourparlers continus sur un accord de libre-échange (ALE) post-Brexit avec l’Australie et espère conclure un accord dans les deux prochaines semaines. Les deux pays se sont mis d’accord sur la grande majorité des questions d’un accord, qui, selon les estimations officielles, pourrait ajouter 500 millions de livres sterling à la production économique britannique à long terme, mais des rapports ont suggéré que cela pourrait inclure une période allant jusqu’à 15 ans avec zéro tarif et zéro contingentement. La proposition a fait face à une énorme réaction des agriculteurs britanniques, qui ont averti qu’ils risquaient d’être sapés par une vague d’importations de viande en provenance d’Australie qui pourrait inonder le marché dans le cadre d’un ALE.

Mais un nouveau sondage a révélé que 65% des personnes interrogées soutiennent l’ALE très critiqué avec la centrale électrique de l’hémisphère sud, et sont également en tête d’une liste de pays avec lesquels les gens pensent que la Grande-Bretagne devrait augmenter le commerce.

L’enquête du C|T Group auprès de 1 500 adultes britanniques et 1 500 Australiens pour le groupe de réflexion Adam Smith Institute a révélé que les deux tiers (66%) sont en faveur d’une augmentation des échanges avec l’Australie contre un peu moins de la moitié (48%) préférant davantage d’échanges avec les États-Unis .

Quelque sept répondants sur dix étaient d’accord avec l’affirmation selon laquelle « le libre-échange est généralement une bonne chose et profite à toutes les parties ».

Dans l’ensemble, un peu moins des deux tiers (64 %) des répondants britanniques pensent que les agriculteurs britanniques devraient rivaliser sur un pied d’égalité avec les importations étrangères répondant aux mêmes normes.

Brexit news: les Britanniques ont apporté leur soutien à un accord commercial avec l’Australie (Image: GETTY)

Plus de la moitié ont déclaré que les consommateurs britanniques ne devraient pas être frappés par une restriction sur les produits agricoles australiens produits à un prix inférieur.

Les deux tiers (66 pour cent) du total des personnes interrogées pensent que la sécurité alimentaire et le bien-être des animaux australiens sont d’un niveau élevé, contre seulement six pour cent qui n’étaient pas d’accord.

Un peu plus de six sur dix (63 %) étaient en faveur d’un ALE avec l’Australie même si cela entraînerait une réduction des bénéfices pour les agriculteurs britanniques et certains feraient même faillite.

Plus de la moitié (52%) ont déclaré qu’ils choisiraient le bœuf australien comme alternative à celui de la Grande-Bretagne, avec seulement 24% du côté du bœuf de l’UE.

LIRE LA SUITE : Retrouvons notre souveraineté ! La campagne Eurexit se moque de VDL

Brexit news: Liz Truss dirige les négociations d’un accord commercial avec l’Australie (Image: GETTY)

Le Dr Michael Turner, chercheur à l’Adam Smith Institute, a déclaré : « Les Britanniques croient clairement aux principaux avantages du libre-échange, mais aussi à la capacité des agriculteurs et des entreprises britanniques à saisir l’opportunité qu’offrira un accord commercial entre le Royaume-Uni et l’Australie.

« Brits back les agriculteurs britanniques pour rivaliser et développer leurs entreprises, et une majorité d’entre eux disent qu’ils pensent que les produits britanniques seront très demandés dans le pays.

“De Tim Tams aux pâtés de Cornouailles, du bœuf australien au fromage britannique, les résultats montrent que les consommateurs des deux pays ont un appétit sain et réciproque pour consommer des produits fabriqués dans les pays de l’autre.

“Contrairement au récit populaire de l’électeur replié sur lui-même et protectionniste du Brexit, cette recherche montre que l’écrasante majorité de ceux qui ont voté pour quitter l’UE en 2016, sont en fait favorables à une Grande-Bretagne plus tournée vers l’extérieur et plus libre de commerce Brexit.

A NE PAS MANQUER

« Laissez les déchets de l’UE sur l’étagère ! » Les Britanniques “ne toléreront pas” Bruxelles [REACTION]

Le Royaume-Uni pourrait se retirer du programme de recherche de 100 milliards d’euros de l’UE [REPORT]

Bruxelles accusée d’avoir aidé des régimes voyous à renforcer leurs pouvoirs militaires [COMMENTS]

Brexit news: les agriculteurs britanniques ont exprimé leur opposition à un accord commercial avec l’Australie (Image: GETTY)

Brexit news : le Royaume-Uni aimerait qu’un accord commercial avec l’Australie soit conclu avant le sommet du G7 (Image : GETTY)

“Non seulement les Leavers sont plus susceptibles que les Remainers de comprendre les avantages du libre-échange, mais ils sont également moins susceptibles que les Remainers de vouloir que les industries soient protégées de la concurrence par des hausses tarifaires.”

Une source du ministère du Commerce international a déclaré : « C’est précisément la raison pour laquelle nous avons quitté l’UE – pour sortir de l’Europe et approfondir nos liens avec des pays comme l’Australie qui partagent nos valeurs et notre engagement envers des normes élevées dans des domaines tels que l’alimentation et le bien-être animal.

“Le public a raison d’avoir confiance dans un accord. Cela stimulera les exportations de whisky vers les services, soutiendra les emplois ici chez nous, et signifiera plus de choix dans les rayons de nos supermarchés.

“Un accord aidera à verrouiller notre divergence avec l’UE et à faire pivoter la Grande-Bretagne vers des marchés à croissance plus rapide en Asie-Pacifique.”

Actualité du Brexit : les moments clés qui ont conduit au départ du Royaume-Uni de l’UE (Image : EXPRESS)

La semaine dernière, la Grande-Bretagne et l’Australie ont tenu une autre série de pourparlers alors que les deux pays cherchent à aller de l’avant avec un accord sur un ALE lucratif.

La haut-commissaire britannique en Australie, Vicki Treadell, a déclaré que la secrétaire britannique au Commerce international Liz Truss et son homologue australien Dan Tehan avaient eu des entretiens jeudi soir.

Elle a déclaré: “Nous travaillons dur pour avoir un accord de principe lors de la rencontre bilatérale entre les Premiers ministres Johnson et Morrison le 15 juin.

« Hier soir, la secrétaire d’État Liz Truss a eu une autre session avec le ministre du Commerce Tehan et les négociateurs en chef respectifs.