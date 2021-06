Brexit news: les Britanniques ripostent à l’empannage de confiance de l’UE alors que la ligne frontalière fait rage | Politique | Nouvelles

in

Le ministre du Brexit Lord Frost et le vice-président de la Commission européenne Maros Sefcovic ont mis fin mercredi à plus de trois heures de pourparlers sans trouver de percée sur la mise en œuvre du protocole d’Irlande du Nord. M. Sefcovic a averti que sa patience “s’épuisait très, très mince” avec le Royaume-Uni et a appelé au rétablissement de la confiance entre les deux parties.

Lord Frost a souligné que le protocole, créé pour empêcher une frontière dure sur l’île d’Irlande, est interprété par l’UE d’une “manière extrêmement puriste”.

Bruxelles a également menacé de prendre des mesures si le Royaume-Uni prenait la décision unilatérale de retarder l’imposition de contrôles sur les viandes réfrigérées en Irlande du Nord, qui devraient entrer en vigueur fin juin.

S’exprimant à Londres après la réunion, M. Sefcovic a déclaré que les négociations étaient parvenues à un “carrefour”.

Il a ajouté : « La confiance, qui devrait être au cœur de tout partenariat, doit être restaurée. »

Ses remarques sur la confiance ont déclenché une réaction furieuse de la part d’un certain nombre de lecteurs d’Express.co.uk qui ont fait part de leurs sentiments dans la section commentaires d’une histoire précédente.

Plusieurs utilisateurs ont souligné que le bilan du bloc était loin d’être parfait et ont souligné la décision de Bruxelles d’arrêter les vaccins Oxford-AstraZeneca expédiés d’Europe vers le Royaume-Uni plus tôt cette année.

Un utilisateur a écrit : « Vous avez volé des vaccins qui sauvent des vies ! »

Un deuxième a ajouté : « La confiance fonctionne dans les deux sens. Il suffit de regarder l’UE et son fiasco du vaccin AZ.

Un troisième a commenté : “Comme c’est drôle venant d’une UE totalement inadaptée et indigne de confiance.”

Pendant ce temps, un quatrième a déclaré: “Et ils disent qu’ils ne font pas confiance au Royaume-Uni, wow, c’est riche venant d’une dictature déguisée en Union européenne.”

Le protocole d’Irlande du Nord a été créé pour protéger l’accord du Vendredi saint et l’intégrité des marchés de l’UE.

Boris Johnson a suggéré que l’Union européenne adopte une approche « excessivement lourde » du protocole.

Il a expliqué qu’il y avait désormais trois fois plus de contrôles en Irlande du Nord qu’à Rotterdam.

Le Premier ministre a minimisé la perspective que le Royaume-Uni s’éloigne davantage de l’accord, mais a insisté sur le fait que le “marché intérieur” du Royaume-Uni devait être respecté et que “nous devons simplement le faire fonctionner”.