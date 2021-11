On pense que le Premier ministre Boris Johnson attend la fin de la COP26 à Glasgow pour déclencher l’article 16 et par la suite déchirer le protocole d’Irlande du Nord. Mais Tom Parker, président de la Chambre de commerce britannique de l’UE, a révélé que les hauts dirigeants de l’Union européenne avaient déjà discuté d’un plan de représailles si le mécanisme du Brexit était invoqué. Il a expliqué que les représailles de l’UE pourraient déclencher des conséquences « potentiellement majeures », telles que des problèmes avec la chaîne d’approvisionnement dans les jours et les semaines précédant Noël.

M. Parker a déclaré à Sky News: « La position des dirigeants de l’UE évolue depuis un certain temps maintenant.

« Le Royaume-Uni a exprimé le droit ou indiqué qu’il serait prêt à prendre des mesures sérieuses, comme déclencher l’article 16.

« Il y a eu une inquiétude et une discussion importante sur les implications de cela, et sur ce que l’UE pourrait faire à son tour, si l’article 16 était déclenché.

« L’UE a plusieurs options sur la table, et cela fait l’objet d’un débat sérieux. »

Il a ajouté : « Je pense qu’une option dont l’UE a discuté, ou du moins certains États membres ont proposé, est de résilier l’Accord de commerce et de coopération.

« Ce serait l’option nucléaire.

Mais des Britanniques furieux ont riposté aux menaces de représailles potentielles de l’UE, les mettant au défi de s’attaquer au Brexit Grande-Bretagne et, à leur tour, de ressentir les implications des leurs.

Réagissant à notre histoire initiale, le lecteur d’Express.co.uk MI7 a averti : « L’UE sait déjà que Boris va déclencher l’article 16.

« Cela dure depuis le référendum et tout au long de cette année aussi.

« Il doit arriver un moment où nous disons que c’est assez et que nous faisons face à un peu de difficultés ! »

Le lecteur d’Express Prometheus a également mis en garde : « Lorsque les Britanniques n’achèteront plus à l’UE, ils pourront acheter des voitures construites en Grande-Bretagne.

« Tesla construira des voitures avec les Japonais et c’est un marché de croissance pour eux sans concurrence de l’UE. »

Lors de son entretien avec Sky News, M. Parker avait expliqué la gamme d’options alternatives que l’UE pourrait appliquer afin de riposter contre la Grande-Bretagne en déclenchant l’article 16.

Il a déclaré : « D’autres options qui s’offrent à eux consistent à imposer des droits de douane sur certains produits que le Royaume-Uni exporte.

« Ou ils pourraient rendre le commerce plus compliqué dans la pratique, comme renforcer les contrôles sur les marchandises exportées hors du Royaume-Uni et même sur les produits entrant au Royaume-Uni.

« En effet, l’UE créerait un gros blocage dans les ports et vous auriez alors des problèmes avec la chaîne d’approvisionnement avant la période de Noël, ce qui serait dommageable pour tout le monde. »

La menace de déclenchement de l’article 16 s’est intensifiée après que la dernière série de pourparlers entre le Royaume-Uni et l’UE sur le protocole d’Irlande du Nord se soit soldée par une nouvelle impasse.

Le ministre britannique du Brexit, Lord Frost, souhaitait depuis longtemps réviser de grandes parties du protocole, mais le vice-président de la Commission européenne, Maros Sefcovic, a continué d’insister sur le fait que Bruxelles ne cédera pas à ces exigences.