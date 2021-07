Brexit news: les Britanniques s’apprêtent à économiser 130 millions de livres sterling par an alors que Boris réduit les formalités administratives de l’UE | Politique | Nouvelles

in

Des millions de bouteilles de vin sont abattues par les Britanniques chaque semaine, mais chacune pourrait désormais devenir 13 pence moins chère dans un élan majeur après le Brexit. Les formulaires VI-1 – un exercice qui comprend des tests en laboratoire pour vérifier l’acidité du vin – devraient être supprimés, ont affirmé des initiés de l’industrie. L’exigence d’importation en provenance de l’extérieur de l’Union européenne accompagnée de la documentation devrait être abolie par Downing Street, qui a également décidé d’abandonner les plans imposant la règle sur les vins provenant du bloc commercial de Bruxelles vers le Royaume-Uni.

Dans un élan majeur pour le Brexit en Grande-Bretagne, les responsables de l’industrie pensent que cette décision pourrait économiser jusqu’à 130 millions de livres sterling pour les consommateurs.

Ils estiment également que la suppression de cette bureaucratie européenne pourrait faire économiser à l’industrie 100 millions de livres sterling sur les vins non européens et que des coûts moyens allant jusqu’à 70 millions de livres sterling pour ceux venant d’Europe ne devront plus être imposés.​

La Wine and Spirit Trade Association a déclaré que presque tout le vin acheté et consommé au Royaume-Uni est importé et que plus de la moitié (55 %) provient de l’UE.

Miles Beale, directeur général du groupe industriel, a salué le dernier coup de pouce post-Brexit comme un “moment historique pour le leader mondial du commerce du vin au Royaume-Uni”.

Il a averti que l’application de la documentation aux vins de l’UE aurait « réduit le choix des consommateurs et fait monter les prix ».

M. Beale rayonnait : « Il s’agit d’un moment véritablement historique pour le leader mondial du commerce du vin au Royaume-Uni.

“Nous avons passé plus de deux ans à faire campagne sans relâche pour éviter l’introduction de nouveaux certificats d’importation pour les importations de vin dans l’UE d’une part et pour supprimer les formalités administratives inutiles et coûteuses pour le vin VI-1 pour les importations de vin hors UE d’autre part.

« C’est un résultat vraiment fantastique. Il s’agit d’une victoire majeure pour les amateurs de vin et l’industrie du vin britannique.

« Le commerce est la clé de la croissance économique et du nivellement du pays.

“Grâce à nos accords commerciaux, nous permettons aux consommateurs britanniques d’accéder plus facilement à des produits de qualité supérieure du monde entier – y compris le vin – et nous abaissons les barrières au commerce extérieur pour offrir encore plus d’opportunités aux entreprises britanniques de réussir à l’étranger.”

Victoria Hewson, du groupe de réflexion de l’Institute of Economic Affairs (IEA), a également salué la nouvelle et espère que cela pourrait amener le gouvernement à mettre en œuvre une interdiction d’importer de la viande réfrigérée.

Elle a déclaré : « Se débarrasser de la bureaucratie sur les importations de vin est très bienvenu et il y a beaucoup plus de fruits à portée de main dans le code des douanes et d’autres réglementations sur les importations qui peuvent être abordés.

«Mais nous devons veiller à ce que ces mesures utiles ne soient pas contrebalancées par le torrent de nouvelles interventions que le gouvernement semble avoir à l’esprit dans l’économie et dans la vie privée des gens.

« J’espère que le gouvernement envisage également la mise en œuvre de l’interdiction d’importer de la viande réfrigérée qui doit entrer en vigueur cet automne.

“Il s’agit de la version britannique de la loi de l’UE qui empêcherait l’envoi de saucisses en Irlande du Nord, une situation qui illustre clairement à quel point ces règles sont arbitraires et punissent les consommateurs.”