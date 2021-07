Brexit news: les Britanniques se déchaînent alors que l’UE empêche le Royaume-Uni de rejoindre le traité | Royaume-Uni | Nouvelles

Le Royaume-Uni a quitté la Convention de Lugano – un traité international négocié par le bloc qui tente de clarifier quels tribunaux nationaux sont compétents en cas de litige – en raison du Brexit. Boris Johnson a ensuite déposé une nouvelle demande d’adhésion en avril dernier, mais il est apparu depuis que la Commission européenne a recommandé à l’UE de rejeter la demande, déclarant que le bloc n’est “pas en mesure” de donner son consentement à l’adhésion du Royaume-Uni.

La nouvelle des actions exaspérantes de Bruxelles a été instantanément critiquée par de nombreux lecteurs d’Express.co.uk – en colère contre la tentative perçue de punir le pays pour son départ.

L’un d’eux a fait rage : “Jamais dans le domaine de la politique britannique, autant de choses n’ont été ruinées pour autant par si peu.”

Un autre a écrit : « Chaque jour, une nouvelle punition vindicative à un ex-membre.

« Quel pays sain d’esprit voudrait un jour rejoindre l’UE ? « Faites ce que nous disons ou vous serez puni ! » Quelle bande ils sont…”

Mais on craint maintenant de plus en plus que le non-respect du traité international et la détérioration continue des relations entre le Royaume-Uni et l’UE à la suite du Brexit ne fassent une brèche majeure dans ce secteur crucial.

L’ancien procureur général Dominic Grieve a déclaré que sa préoccupation était la “viabilité à long terme de Londres en tant que centre de règlement des différends”.

Il a ajouté que plus cela se prolonge, “plus cela pourrait devenir potentiellement dommageable car il ne fait aucun doute que le Royaume-Uni, lorsqu’il était dans l’UE, était considéré comme le lieu de règlement des différends de choix pour les litiges européens de toutes sortes”.

M. Johnson sera également préoccupé par le fait qu’avec le Royaume-Uni en dehors de la convention, les pays de l’UE peuvent directement concurrencer Londres pour les affaires dans le secteur.

L’ancien juge espagnol Josep Galvez a déclaré: “Les alternatives deviennent lentement claires pour les entreprises internationales qui souhaitent opérer dans l’UE et ne veulent aucun blocage.

“Ces limbes de Lugano dans lesquelles se trouve le Royaume-Uni sont la pire situation possible, car les avocats des deux côtés n’ont aucune idée de ce qui se passera à long terme.

“Je pense que l’UE veut faire souffrir le Royaume-Uni et donner aux juridictions de l’UE la possibilité de prendre des affaires en Angleterre.”