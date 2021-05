Brexit news: Les Britanniques se faufilent contre l’UE «vindicative» face à la nouvelle loi espagnole sur les visas sur le Brexit | UK | Nouvelles

L’Espagne a introduit de nouvelles règles sur les visas qui signifient que les touristes britanniques de longue durée qui ne sont pas titulaires d’un visa sont limités à des séjours de 90 jours sur une période donnée de 180 jours. Répondant à la nouvelle, le Brexiteer Joshua Mackenzie-Lawrie a déclaré que cette décision risquait de se retourner contre lui et d’encourager les vacanciers britanniques à réserver des voyages ailleurs. Les lecteurs d’Express.co.uk semblent être d’accord avec le commentateur, des centaines de personnes ayant juré de boycotter les vacances européennes à l’avenir.

M. Mackenzie Lawrie, directeur de la recherche chez Get Britain Out, a déclaré à Express.co.uk: «Que ce soit le maintien de l’ordre et les 90 jours pendant lesquels les gens restent.

«En fin de compte, c’est à la police des frontières espagnole de prendre ces décisions.

“Si la cohérence est que les gens sont refusés, refusés d’entrer en Espagne, alors les Britanniques chercheront ailleurs pour partir en vacances.

“Ou cherchez ailleurs pour acheter des propriétés à l’étranger.

“Alicante et toute cette région d’Espagne en subiront les conséquences.”

Le Brexiteer a déclaré que cette décision «portait atteinte aux droits des citoyens britanniques dans l’UE».

Les lecteurs d’Express.co.uk étaient tout à fait d’accord avec le commentateur, avec des centaines de personnes suggérant que la décision de Madrid est un autre exemple de la sous-estimation de la Grande-Bretagne par l’UE.

Un lecteur a écrit: «L’UE et les pays européens ont toujours sous-estimé les Britanniques.

JUST IN: Chaos à Londres: l’UE “ suce de l’argent ” à City dans la rangée du Brexit

Une autre personne a déclaré: “Pourquoi quelqu’un investirait-il dans l’immobilier en Espagne ou en France maintenant? Ils ont montré qu’on ne peut pas leur faire confiance.

“Ils pouvaient changer les règles et rendre les choses difficiles chaque fois qu’ils en avaient envie.”

Un troisième a simplement écrit: “La vindicte de l’UE est ce à quoi on s’attend.”

D’autres lecteurs ont prédit que les sites touristiques populaires espagnols auraient désormais perdu leur attrait.

Une personne a déclaré: «Des millions de touristes britanniques avaient l’habitude de visiter l’Espagne chaque année et de dépenser de l’argent en Espagne.

“Beaucoup d’autres pays dans le monde accueilleraient des touristes britanniques pour l’argent.”

Un autre utilisateur a écrit: “Benidorm pour sa part sera une ville fantôme sans les Britanniques.”