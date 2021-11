Brexit news : les Britanniques se moquent de l’UE alors que Shell abandonne le bloc pour la Grande-Bretagne | Royaume-Uni | Nouvelles

La multinationale pétrolière mondiale a déclaré qu’elle abandonnerait sa structure à double action et déplacerait son siège social des Pays-Bas au Brexit en Grande-Bretagne, repoussée par les taxes néerlandaises et confrontée à la pression climatique devant les tribunaux alors que le géant de l’énergie se détourne du pétrole et du gaz. Cette décision a rendu furieux les militants de « Nexit » qui n’ont pas tardé à blâmer la soumission du gouvernement néerlandais à l’UE pour la décision de Shell.

Brillants au passage, les lecteurs d’Express.co.uk ont ​​rapidement affirmé que le Brexit Britain avait plus à offrir.

Parlant de l’idée que le Royaume-Uni offrait deux facteurs clés qui ont inspiré le mouvement, Dingleberry a déclaré: « Shell sait que la livre sterling et la langue anglaise sont principalement supérieures. »

Critiquant l’UE pour son contrôle supranational, le Tout-Puissant a déclaré : « Au peuple des Pays-Bas. C’est ce qui arrive quand vous avez un groupe de bureaucrates non élus qui dirigent votre pays et tous les autres pays d’Europe. Vous perdez votre indépendance !

PieterDusseldorf2076 a affirmé que Shell ne serait pas le premier ou le dernier à prendre une telle décision en déclarant: « Malheureusement, Shell ne sera pas la dernière entreprise de premier ordre à quitter l’UE à destination du Royaume-Uni et de ses nouvelles libertés. »

Soutenant le même argument, Durfel a déclaré : « Une décision commerciale difficile à prendre – Shell se repositionne là où elle pense que l’entreprise aura le meilleur avantage. Ce sera probablement le premier de nombreux mouvements de ce type. »

Un commentateur a directement attaqué les dirigeants néerlandais, déclarant que La Haye avait suivi les lignes françaises en ce qui concerne le Brexit.

GiantDwarf a déclaré: « Je ne pourrais pas être plus heureux. A l’exception des Français, personne ne le mérite plus que les Néerlandais. Rutte a été plus qu’heureux de frapper la Grande-Bretagne et il est temps qu’il obtienne sa récompense.

Un lecteur a constaté que le mouvement serait extrêmement coûteux pour le gouvernement néerlandais.

Camera12 a déclaré: « Je lisais un résumé du FT qui dit que les Pays-Bas perdront quelque chose de l’ordre de 200 millions de livres sterling de recettes fiscales. »

Goldenoldie2017 a cependant déclaré que cette décision n’était peut-être pas uniquement due au Brexit, mais plutôt à un exercice d’économie d’argent du géant mondial.

Ils ont déclaré: « En tant que partisan du Brexit, je suis ravi que Shell (qui est la deuxième plus grande entreprise du FTSE-100) déplace son siège social au Royaume-Uni. Cependant, il s’agit plus de FISCALITÉ que de Brexit. Les Néerlandais Le taux d’imposition des sociétés est de 25 %, ce qui est compensé par des déductions généreuses et le régime néerlandais de réduction de l’impôt sur les paiements de dividendes par le biais des sociétés de mixage néerlandaises. »

Cependant, NoSmoking a fait valoir que le Brexit était la principale raison de cette décision en déclarant : « a tout à voir avec le Brexit, Shell voit l’effondrement de l’UE et de l’euro, c’est la prospérité du Royaume-Uni et de la livre sterling qui a rendu cela possible ».

De nombreux commentateurs ont débattu du nombre d’entreprises qui avaient évolué dans les deux sens.

Forsdyke Motangue a déclaré : « Le Royaume-Uni est constamment en tête de l’endroit le plus facile pour faire des affaires en Europe. Il ne fait aucun doute que cette décision a été prise pour profiter des marchés des capitaux de Londres de la même manière avec Unilever et les 1 200 autres entreprises qui ont déménagé à Londres depuis l’UE au cours des 2 dernières années.

Cependant, certains ont soutenu le contraire.

Upherds a déclaré : « Plus de 600 entreprises britanniques ont demandé à déplacer leurs opérations du Royaume-Uni vers les Pays-Bas. Une entreprise évolue dans l’autre sens.

Alors que le débat faisait rage sur les raisons de cette décision, un commentateur a résumé la décision avec un point de vue équilibré, et qui assure aux deux parties que l’avenir sera étroitement surveillé.

Regor1, concluant le débat, a déclaré : « Quelle que soit la raison, cela semble bon pour le Royaume-Uni et terrible pour l’UE. D’autres entreprises suivront cette évolution avec intérêt. Ce ne sera pas la dernière, alors habituez-vous-y.