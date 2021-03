Brexit news: Les Britanniques s’en prennent au recensement désespéré de Rejoiner dans l’UE | Politique | Nouvelles

Un Brexiteer a écrit comment ils comprennent toujours qu’ils sont « européens » et a déclaré que la manifestation était « futile et enfantine ».

« Je suis européen et fier de lui.

« Mais qu’est-ce que cela a à voir avec l’Union européenne, que j’ai voté pour la quitter?

« Je désespère vraiment parfois. »

Rejoin the EU a déclaré: «Le recensement est une enquête qui a lieu tous les 10 ans et nous donne une image de toutes les personnes et ménages en Angleterre et au Pays de Galles.