Brexit news : les Britanniques s’en prennent aux conservateurs au sujet de l’accord avec l’UE « Au revoir ! » | Politique | Des nouvelles

Ils réagissaient aux commentaires de Ben Habib, un ancien député européen du Brexit Party, suggérant que l’échec du gouvernement à déclencher l’article 16 sur le protocole d’Irlande du Nord équivalait à une « capitulation ». Lord Frost – l’ancien secrétaire du Brexit – a menacé à plusieurs reprises de suspendre unilatéralement le protocole sans jamais appuyer sur la gâchette.

Son successeur Liz Truss a jusqu’à présent suivi la même ligne – ce qui a conduit à des accusations de M. Habib selon lesquelles les conservateurs ont « exagéré leur main ».

Les lecteurs d’Express.co.uk étaient tout aussi cinglants – affirmant que cet échec apparent à tenir tête à l’UE pourrait faire des conservateurs un « canard mort » lors des prochaines élections générales.

Mrsceptical a fait rage : « Au revoir Parti conservateur. Défaut de livrer le Brexit à tous les niveaux.

«Mon vote ira au Parti réformiste ou au parti de droite de la droite conservateur qui se ressaisira afin qu’ils puissent prendre la prochaine bataille électorale pour empêcher Liebour du pouvoir.

« Le fait qu’il ait été autorisé à traîner pendant si longtemps montre que le Royaume-Uni est de plus en plus faible sur la scène mondiale.

« La gâchette doit être actionnée, la vraie puissance du Royaume-Uni montrée et la lèvre supérieure rigide déployée ! »

DNeil a écrit: «Si elle cède, cela mettra fin à toutes les ambitions de carrière qu’elle pourrait avoir, mais plus que cela, cela mettra fin au règne de Boris et du parti conservateur.

« L’enfer n’a pas de fureur qu’un électorat britannique méprisé. »

Pendant ce temps, BobNarch a déclaré: « Avec Truss comme Premier ministre, les Brexiteers seront totalement et totalement trahis. Truss est un Remoaner dans l’âme et rien ne changera ce fait.

« Notre SEULE option est de voter pour le Parti réformiste, ce qui est un autre fait réel. »

S’adressant à Express.co.uk plus tôt cette semaine, M. Habib a déclaré qu’il craignait que le ministre des Affaires étrangères ne soit sur le point d’accepter le rôle de la Cour européenne de justice en Irlande du Nord.

Il a ajouté : « Beaucoup diront que le ministre des Affaires étrangères vient tout juste de reprendre le travail de Lord Frost et ne peut pas encore être jugé sur son engagement à reconquérir l’Irlande du Nord.

« Ils ont tort. Son sens de déplacement est déjà connu.

Bon nombre des préoccupations portent sur le protocole d’Irlande du Nord, le mécanisme controversé visant à empêcher une frontière dure sur l’île d’Irlande.

Les critiques affirment qu’en maintenant l’Irlande du Nord dans le marché unique des marchandises de l’UE, le protocole a plutôt abouti à une frontière le long de la mer d’Irlande.

Se référant aux moyens par lesquels le Royaume-Uni pourrait suspendre le protocole, M. Habib a déclaré à propos de Mme Truss : « Si elle était sérieuse, elle devait immédiatement invoquer l’article 16, mettant en place un délai formel d’un mois pour parvenir à un accord avec le UE.

« Les négociations durent déjà depuis bien trop longtemps. »