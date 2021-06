Brexit news: les Britanniques s’engagent à boycotter les produits de l’UE27 pour protester contre le traitement réservé au Royaume-Uni par le bloc | Politique | Nouvelles

in

Les relations entre le Royaume-Uni et le bloc sont devenues tendues ces dernières semaines, alors que les deux parties cherchent un compromis sur le protocole controversé d’Irlande du Nord. La semaine dernière, le commissaire européen Maros Sefcovic a averti que les relations entre les deux parties se détérioreraient si la situation n’était pas résolue rapidement. Alors que les querelles se poursuivent, Express.co.uk a demandé à ses lecteurs s’ils boycotteraient les produits pour protester contre le traitement réservé à la Grande-Bretagne par le bloc.

L’écrasante majorité des lecteurs, 96% (11.176 personnes) a voté “oui”, avec seulement quatre pour cent (423 personnes) disant “non”.

Moins d’un pour cent (54 personnes) a opté pour « ne sait pas ».

Le sondage a interrogé 11 653 lecteurs de 10h le lundi 7 juin à 7h le mardi 8 juin.

Les lecteurs se sont ensuite penchés sur les commentaires pour expliquer pourquoi ils soutenaient le boycott, des dizaines d’entre eux affirmant qu’ils évitaient déjà d’acheter des produits de l’UE.

Une personne a déclaré: “Je n’ai pas acheté de produits de l’UE depuis qu’ils ont montré leurs vraies couleurs et ont essayé de rabaisser, d’endommager et de ruiner le Royaume-Uni !!

“J’en ai marre d’entendre les mots que tu veux et que nous voulons !!

“Soyons tout à fait honnêtes, pourquoi voudrais-je acheter du vin de l’UE alors que le vin du Nouveau Monde est de loin supérieur, la viande britannique est meilleure et notre nourriture n’est pas contaminée par la viande de cheval !!

“Aussi pourquoi voudrais-je passer des vacances dans l’UE, alors qu’ils n’aiment ouvertement pas le Royaume-Uni, ils n’aiment que ce qu’il y a dans nos poches !!

“Oh et d’ailleurs j’ai voté reste, quelle gueule j’étais, eh bien c’est tout le chemin pour moi !!”

Un lecteur a déclaré : « Je pense qu’il est probablement déjà trop tard pour l’UE.

“Ce boycott des produits de l’UE est une chose à laquelle les supermarchés, etc., devront adapter leurs achats.

« Alors que les produits de l’UE diminuent dans les magasins et que les produits de remplacement deviennent courants, les gens n’auront pas besoin ni même se sentiront enclins à changer à nouveau leur comportement en faveur des produits de l’UE.

“Je sais qu’ils ont perdu mon ‘métier’ pour toujours.”

Un utilisateur a suggéré que le Royaume-Uni devrait rompre complètement tous ses liens avec l’UE et se retirer de l’accord commercial conclu l’année dernière.

Ils ont écrit : « Nous avons conclu un accord, que ce soit un mauvais accord, mais un accord quand même.

“Cela a demandé du bon sens des deux côtés et il est assez évident que l’UE a l’intention de garantir que le Royaume-Uni ne réussisse pas après le Brexit.

“Ils mettent en place toutes les barrières qu’ils peuvent. Je suis donc heureux de boycotter les produits de l’UE et je suis sûr qu’ils rendront la pareille, donc quel est l’intérêt de l’accord.

“Nous devrions simplement nous séparer complètement, nous survivrons et prospérerons à plus long terme.”