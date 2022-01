Brexit news : les Britanniques sont heureux de boycotter les importations de l’UE si les nouvelles règles commerciales causent des ravages | Politique | Des nouvelles

Leur colère a été déclenchée après qu’une nouvelle série de mesures sur les produits britanniques importés dans l’UE ont été introduites le 1er janvier dans le cadre de l’accord de retrait. L’ancien diplomate Adrian Hill a déclaré que les produits britanniques étaient de plus en plus marginalisés et a exhorté les Britanniques à boycotter les produits de l’UE pour envoyer un message fort à Bruxelles.

Ses commentaires ont été fortement soutenus par de nombreux lecteurs d’Express.co.uk.

BBBO01 a fait rage: « J’ai arrêté d’acheter des produits de l’UE lorsque l’UE a commencé sa petite vendetta. »

Toto Momo a déclaré : « Aucun produit de l’UE de mauvaise qualité ne sera plus jamais acheté dans cette maison. Je préfère 100 pour cent de boeuf. Pas 80 pour cent de viande de cheval.

William4Freedom a écrit : « Absolument d’accord avec cela.

S’adressant à Express.co.uk la semaine dernière, M. Hill a déclaré que les produits britanniques devenaient « de plus en plus difficiles » à s’approvisionner dans le bloc.

En plus de cela, en Suisse – qui ne fait pas partie de l’UE – ils deviennent également plus rares, a-t-il affirmé.

M. Hill – qui souhaite que la ministre des Affaires étrangères Liz Truss remplace Boris Johnson en tant que Premier ministre – a déclaré à Express.co.uk : « Il s’agit d’une politique délibérée.

« Si vous habitez ici chaque semaine, de plus en plus de produits suisses, britanniques et français sont remplacés par des produits allemands dans les grandes chaînes d’épicerie.

« Seuls les petits magasins et les boutiques en ligne vendent des marques de meilleure qualité ou bien connues provenant d’autres pays que l’Allemagne. »

Se référant aux contrôles supplémentaires, M. Hill a suggéré que la tendance générale à réduire la dépendance à l’égard de l’UE en tant que partenaire commercial devrait être saluée.

Il a expliqué: «Si vous vivez en Grande-Bretagne, vous devriez être soulagé que notre commerce ne passe plus à 40% par un seul point d’étranglement à Douvres, puis par des camions lourds étrangers polluant le Kent, le Sussex, le Surrey, le Berkshire, le Hertfordshire, le Middlesex, l’Essex et tous. points au-delà.

« Nous devrions commencer à acheter sur des marchés éloignés et utiliser tous les ports à conteneurs autour des îles britanniques.

« Cela réduirait notre pollution plus rapidement que n’importe quelle théorie verte. Longs trajets maritimes, courts trajets ferroviaires ou routiers pour livrer depuis les ports.