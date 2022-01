Brexit news : les Britanniques sont invités à boycotter les produits du bloc pour envoyer un message à Bruxelles | Politique | Des nouvelles

Brexit : Liz Truss peut « terminer le Brexit » selon Marc Roche

L’ancien diplomate Adrian Hill estime également que, plutôt que de se plaindre des nouveaux contrôles sur les marchandises entrant dans ce pays, les entreprises britanniques devraient rechercher de nouveaux marchés sur lesquels elles peuvent vendre leurs produits. Et il a de nouveau suggéré que la ministre des Affaires étrangères et négociatrice du Brexit, Liz Truss, se préparant pour la réunion cruciale de la semaine prochaine avec le vice-président de l’UE Maros Sefcovic, devrait remplacer Boris Johnson en tant que leader conservateur et Premier ministre.

Le ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth et le comité COBRA du Cabinet Office, s’exprimaient après l’introduction de nouvelles réglementations le 1er janvier qui verront la majorité des importations en provenance de l’UE vérifiées à la frontière britannique pour les bons documents.

S’adressant à BBC Radio 4, Philip Rycroft, qui a été secrétaire permanent du Département de la sortie de l’Union européenne de 2017 à 2019, a par la suite affirmé que « beaucoup d’entreprises ne seraient pas prêtes » mettant en garde contre des « problèmes de dentition ».

Cependant, M. Hill, qui vit en Suisse non alignée, a déclaré dans son expérience que les produits britanniques y étaient de plus en plus difficiles à trouver – et se demandait pourquoi les produits des pays de l’UE devraient donc être facilement disponibles au Royaume-Uni.

Il a déclaré à Express.co.uk : « Il s’agit d’une politique délibérée. Si vous habitez ici chaque semaine, de plus en plus de produits suisses, britanniques et français sont remplacés par des produits allemands dans les grandes chaînes d’épicerie.

« Seuls les petits magasins et les boutiques en ligne vendent des marques de meilleure qualité ou bien connues provenant d’autres pays que l’Allemagne. »

Se référant aux contrôles supplémentaires, M. Hill a suggéré que la tendance générale à réduire la dépendance à l’égard de l’UE en tant que partenaire commercial devrait être saluée.

Il a expliqué: «Si vous vivez en Grande-Bretagne, vous devriez être soulagé que notre commerce ne passe plus à 40% par un seul point d’étranglement à Douvres, puis par des camions lourds étrangers polluant le Kent, le Sussex, le Surrey, le Berkshire, le Hertfordshire, le Middlesex, l’Essex et tous. points au-delà.

« Nous devrions commencer à acheter sur des marchés éloignés et utiliser tous les ports à conteneurs autour des îles britanniques.

« Cela réduirait notre pollution plus rapidement que n’importe quelle théorie verte. Longs trajets maritimes, courts trajets ferroviaires ou routiers pour livrer depuis les ports.

Lord David Frost, qui a démissionné du Cabinet le mois dernier, avait voulu adopter une telle approche, mais avait plutôt été contrecarré par « Boris et le Cabinet copiant servilement les règles de la CE », a affirmé M. Hill.

Il a ajouté : « Frosty nous disait également que seul un Brexit vraiment imaginatif bénéficiera de tous les nombreux avantages qui sont à notre portée, certains sous notre nez.

« Vous pourriez suggérer que les électeurs accélèrent les avantages du Brexit en boycottant les produits fabriqués par l’UE.

« Les Américains ont aidé à ramener la paix en Irlande du Nord. L’UE tente d’annexer l’Irlande du Nord, l’Écosse et le Pays de Galles.

«Nous n’avons pas besoin d’eux et les conservateurs devraient remplacer Boris par Liz Truss, licencier Gove et ramener Frosty pour diriger la politique étrangère avec une stratégie.

« Personnellement, j’aimerais voir Nigel Farage diriger le Brexit Party ou entrer au gouvernement en tant que ministre des Relations avec les médias. »

Les remarques de M. Hill font écho à celles de Jayne Adye, directrice de la campagne populaire multipartite Get Britain Out.

Elle a déclaré mercredi à Express.co.uk : « Ces nouveaux contrôles complets des importations en provenance de l’UE sont une étape importante dans la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne.

« Ils montrent enfin que le gouvernement n’essaie plus de jeter un coup d’œil sur la route et d’agir comme si quitter l’UE n’apporterait pas de changements dans la façon dont nous commerçons avec le monde. »

Elle a ajouté : « Le Brexit était une question de liberté et de changement – ​​et de rompre avec l’emprise de l’UE, non seulement politiquement, mais aussi économiquement.

« Il est grand temps que nous mettions un terme à la mentalité arriérée actuelle de certains selon laquelle tout ce que nous nous approvisionnons doit provenir des pays de l’UE proches de nous géographiquement.

« Au lieu de se concentrer sur les importations en provenance de l’UE, les entreprises devraient peut-être renforcer leur coopération avec les pays du monde entier, où les produits qu’elles souhaitent acheter peuvent souvent être beaucoup moins chers. »

Un porte-parole du gouvernement a déclaré à Express, co.uk: « La préparation globale des commerçants à l’introduction de contrôles à l’importation est solide et de nombreux soutiens sont disponibles pour garantir que les PME sont bien placées pour se conformer aux processus frontaliers britanniques, y compris des conseils individuels via le service d’assistance à l’exportation.

« Grâce à notre campagne multimédia ciblée et à une série de webinaires sectoriels, les entreprises sont également signalées aux informations pertinentes pour les aider.

« Compte tenu de l’impact de COVID-19 sur les chaînes d’approvisionnement mondiales, nous avons introduit des contrôles des importations par phases tout au long de 2022 afin de donner aux entreprises plus de temps pour se préparer. »