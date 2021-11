Brexit news : les Britanniques soutiennent la sortie de l’UE « étouffante » | Monde | Nouvelles

Les militants de Nexit appellent Bruxelles à renégocier la position des Pays-Bas dans le bloc pour ressembler à l’accord du Danemark, menaçant la France et l’Allemagne de partir à moins que leurs demandes ne soient satisfaites. Écrivant sur le site Web néerlandais OpinieZ, l’écrivain Jan Gajentaan a lancé une attaque cinglante contre l’UE en déplorant que les Pays-Bas aient été contraints au fil des ans de renoncer de plus en plus à leur souveraineté en faveur de nouvelles règles européennes.

Plaidant en faveur d’une « troisième voie » à négocier entre le gouvernement néerlandais et Bruxelles, il a écrit : « Nous avons maintenant trente ans depuis le traité de Maastricht et nous avons traversé une crise européenne prolongée. »

Il a ajouté: « Il est juste de dire que c’était déjà le cas dans les années 1970 et 1980, mais c’est ensuite notre propre stupidité qui a rendu une politique d’immigration sensée hors de question. »

Un éventuel Nexit a déclenché le débat parmi les lecteurs d’Express.co.uk qui le soutiennent farouchement.

Des centaines de lecteurs affirment qu’une fois que le Royaume-Uni a donné l’exemple, il est inévitable que de nombreux autres États membres suivront et quittent le bloc.

L’utilisateur avec un nom d’écran hotdog007 a écrit : « Le centime commence à tomber dans toute l’Europe avec un grand bruit. Si vous avez un gouvernement prêt à nouer des amitiés et des accords commerciaux dans le monde entier, l’UE n’est absolument pas nécessaire. »

SanjayP a ajouté : « De nombreux membres de l’UE ne sont pas satisfaits de la direction que prend l’UE. Si l’UE continue d’étouffer les réformes, alors la seule voie pour ces pays est de quitter l’UE. Le Royaume-Uni a donné l’exemple, d’autres suivront en temps voulu.

Rick Bear a également écrit : « Le peuple néerlandais devrait déterminer qui paie vraiment le plus (par habitant) pour financer la Commission européenne non élue et pour payer les pots-de-vin de la Commission qui conservent la loyauté de la majorité des États membres de l’UE.

« Nous verrions bientôt nos amis néerlandais rejoindre la Grande-Bretagne pour SORTIR de cette institution politique corrompue. »

Les lecteurs ont également tendance à convenir que les seuls pays qui n’ont pas envie de partir et la France et l’Allemagne comme l’UE ne travaillent qu’en leur faveur.

Uklad : « Je doute que l’Allemagne ou la France quittent le bloc car les dirigeants des deux pays aiment contrôler l’UE. »

Whiteknight a ajouté à cela : « QUITTEZ UNIQUEMENT. Il n’y a pas d’autre voie que d’être saccagé par l’UE et notamment l’AXE de la France et de l’Allemagne.

De plus, les succès commerciaux de la Grande-Bretagne depuis qu’elle a quitté l’Union européenne ont suscité de furieux appels Nexit aux Pays-Bas, les eurosceptiques fustigeant l’UE pour son incapacité à conclure des accords internationaux.

Les militants de Nexit Denktank ont ​​déclaré: « Les europhiles n’arrêtent pas de dire qu’avec l’UE, nous sommes plus forts et dans une meilleure position. »

« La vérité est que l’UE n’a pas encore d’accords de libre-échange avec l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Seul le Royaume-Uni en a. En raison des règles de l’UE, nous ne sommes pas autorisés à conclure des accords commerciaux nous-mêmes.