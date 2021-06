Brexit news : les chalutiers britanniques terrifiés par les attaques de leurs rivaux français et espagnols | Politique | Nouvelles

Au milieu des relations tendues entre le Royaume-Uni et l’UE, certains pêcheurs écossais ont révélé que des bateaux espagnols et français avaient mis leurs chalutiers en danger lors d’affrontements dans les eaux. À la suite d’un incident dans les Hébrides extérieures, les pêcheurs britanniques craignent qu’un “bateau ne coule” alors que les navires de l’UE empiètent sur les eaux britanniques. Ian Mackay, skipper du Loch Inchard a révélé qu’il avait craint une agression de navires espagnols et français alors qu’il était avec son équipage.

Il a déclaré: “Je pensais que lorsqu’ils nous encerclaient, ils déploieraient une corde pour essayer de bloquer l’hélice.”

En effet, les tensions ont atteint un point d’ébullition lorsqu’un chalutier de l’UE a failli percuter un bateau britannique dans les Hébrides extérieures vendredi dernier.

M. Mackay a filmé le navire français, le Sylvanna alors qu’il passait près de son navire de 18 mètres la semaine dernière.

Il a déclaré au Times : « Il a mis la vie de mon équipage et moi-même en danger par ses actions. »

Alison Kay, un chalutier des Shetland, a également révélé qu’un navire espagnol avait menacé de salir son navire en enveloppant son gouvernail.

Elle a affirmé que le navire avait violé « l’une des lois fondamentales de la mer en agissant ainsi ».

Un porte-parole du gouvernement écossais a déclaré: “Nos navires de conformité recueillent des informations et surveillent l’activité, ainsi que l’arraisonnement et l’inspection de routine des prises et des engins de pêche, quelle que soit la nationalité du navire.”

Dans le cadre de l’accord de commerce et de coopération, le Royaume-Uni et l’UE ont convenu d’une période de transition jusqu’en juin 2026 pour introduire progressivement certains éléments de l’accord.

Les navires français ont protesté après ne pas avoir été autorisés à pêcher dans les eaux autour de Jersey.

Cependant, les règles instituées par le Royaume-Uni et le gouvernement de Jersey dans le cadre de l’accord sur le Brexit signifient que les navires doivent prouver qu’ils ont des antécédents de pêche dans les eaux.

Le sénateur Ian Gorst, ministre des Relations extérieures de Jersey, a déclaré à la BBC : « Il est vraiment important que nous puissions travailler avec ces pêcheurs pour les aider à fournir les preuves nécessaires afin que, si nécessaire, leurs licences puissent être modifiées.

“Comme je l’ai dit, il est important que nous répondions aux menaces, mais la réponse à cette solution est de continuer à parler et à faire preuve de diplomatie.”

Alors que les pêcheurs français bloquaient les eaux, le Royaume-Uni et l’UE ont conclu un accord sur la gestion des stocks de poissons après le Brexit.

L’accord a été bien accueilli par l’UE qui a affirmé qu’il permettrait aux deux parties de bénéficier d’une future coopération après des mois tendus à la fin de l’année.