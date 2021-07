Brexit news: les changements de règles de l’UE pourraient donner carte blanche aux pêcheurs pour piller les mers | Politique | Nouvelles

La ministre de la Pêche, Victoria Prentis, a déclaré que les modifications proposées aux règles de pêche de l’UE pourraient entraîner une surpêche de stocks critiques comme le maquereau et le thon. Elle a déclaré que la suggestion selon laquelle l’augmentation des marges d’erreur approuvées sur la déclaration des captures pourrait « augmenter le risque et l’ampleur de la sous-déclaration et de la surpêche sans risque de sanction ». La question a été soulevée par des députés influents du comité d’examen européen des Communes.

En vertu des règles de l’UE, les marges de tolérance pour le maquereau et le thon s’élèvent actuellement à 10 %.

Mais le dernier plan de Bruxelles pourrait les porter à 20 % et 25 % respectivement.

Mme Prentis a déclaré: «Cela augmente le risque et l’ampleur de la sous-déclaration et de la surpêche sans risque de sanction pour l’opérateur, même si la technologie de pêche à bord et les équipements permettant une estimation plus précise des quantités et de la composition des captures se sont améliorés.

“Une marge de tolérance de 20 pour cent pourrait conduire à 40 pour cent de sous-déclaration potentielle des captures de petits pélagiques, et une marge de tolérance de 25 pour cent pourrait conduire à jusqu’à 50 pour cent de sous-déclaration des captures d’espèces de thon.”

Les modifications apportées aux règles de l’UE auront un impact significatif sur les pêcheurs britanniques opérant dans les eaux de l’UE.

Et une base de données numérique nouvellement proposée des certificats de capture pour l’important et l’exportation de poisson devrait également entraver le commerce entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord dans le cadre du correctif de la frontière post-Brexit.

Mme Prentis a confirmé que les changements s’appliqueraient probablement à l’Irlande du Nord en vertu de l’article 13 du protocole de l’accord sur le Brexit pour éviter une frontière dure.

Elle a déclaré que le ministère de l’Environnement, de l’Alimentation et des Affaires rurales étudie actuellement les modifications potentielles des règles de pêche de l’UE.

Le gouvernement est également sur le point d’entreprendre son examen approfondi des contrôles de la pêche, ce qui, selon un rapport du comité d’examen de l’UE, est vital car le Royaume-Uni a conservé les nombreuses règles du bloc après le Brexit.

Le rapport déclare : « Le résultat de cette négociation aura un impact sur les navires britanniques pêchant dans les eaux de l’UE ainsi que sur la durabilité des stocks.

À LIRE : Frost rejette l’offre de compromis de l’UE sur le Brexit – « N’a pas abordé le problème »

Cela signifierait une autre différence dans les règles entre la région et la Grande-Bretagne, le gouvernement ne souhaitant pas suivre l’assouplissement de ses normes par l’UE.

Le ministre des Affaires rurales, Lord Benyon, a déclaré : « Suite à notre sortie de l’UE, le Defra a revu certaines parties de la législation sur la santé animale.

« De nombreux aspects restent à évaluer : l’avenir de nos contrôles des aliments pour animaux et leur fonctionnement parallèlement aux contrôles de la santé animale est l’un de ces domaines et nécessite un examen attentif, une évaluation des preuves scientifiques et une consultation. »