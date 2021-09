Brexit news: les chefs de pêche britanniques accusent Boris de les avoir jetés sous le bus pour conclure un accord | Politique | Nouvelles

in

Les dirigeants de l’industrie disent qu’ils sont financièrement plus mal lotis maintenant, bien que la Grande-Bretagne soit techniquement une nation côtière indépendante. Leurs diatribes interviennent après qu’un rapport choc de la Fédération nationale des organisations de pêcheurs a affirmé que l’industrie ferait face à 300 millions de livres sterling de pertes d’ici 2026. Ils ont déclaré que les opportunités du Brexit avaient été “gaspillées” et ont suggéré que le Premier ministre avait capitulé devant les demandes de l’UE afin pour réaliser son précieux pacte commercial.

Barrie Deas, directeur général de la Fédération nationale des organisations de pêcheurs, a déclaré : « Je pense que le test décisif est qu’il s’agit d’un échec.

“Comme le montre l’analyse de Gary, nous sommes considérablement moins bien lotis en 2021 qu’en 2020.”

Jane Sandell, PDG de UK Fisheries, a déclaré: “Nous étions l’enfant vedette du Brexit et nous avons finalement été vendus.”

Elle a ajouté : « Alors que le gouvernement peut prétendre qu’il a récupéré un quota pour une petite poignée de poissons pélagiques britanniques, ses actions à la suite du Brexit ont été au détriment de la grande majorité de la flotte britannique, comme le montre le rapport NFFO. “

Le rapport, rédigé par l’ancien négociateur du gouvernement dans le domaine de la pêche, Gary Taylor, prévient que l’accord de commerce et de coopération entre le Royaume-Uni et l’UE rapportera 64 millions de livres sterling à l’industrie chaque année.

Il suggère que plus de 300 millions de livres sterling seront perdus d’ici 2026 lorsque les accords de pêche actuels avec l’UE prendront fin.

Dans le cadre de l’accord commercial sur le Brexit, Bruxelles a accepté de restituer 25 % de la valeur du poisson pêché dans les eaux britanniques sur une période de cinq ans et demi.

Après juin 2026, le Royaume-Uni pourra encore réduire les captures de l’UE, mais les eurocrates pourront imposer des tarifs sur les produits de la pêche ou verrouiller les bateaux britanniques hors du bloc.

Mme Sandell pense que le gouvernement peut encore regagner le soutien de l’industrie de la pêche en améliorant les termes de son accord avec l’UE.

Elle a déclaré : « Tout n’est pas encore perdu, mais c’est une industrie qui a été induite en erreur et qui se trouve sous la ligne de flottaison. Il est maintenant temps d’agir avec urgence et engagement.

«En renégociant le vrai poisson – pas le poisson en papier – avec l’UE, en réduisant la bureaucratie et en rouvrant les flux commerciaux avec nos partenaires les plus importants, nous pouvons jeter une bouée de sauvetage aux énormes sections de l’industrie qui en ont désespérément besoin.

“Et en entamant d’urgence des pourparlers sérieux avec la Norvège, le Groenland et les îles Féroé, nous pouvons même au onzième sauver une flotte dans les eaux lointaines et les moyens de subsistance des hommes et des femmes qui espèrent toujours pêcher dans cette mer légendaire d’opportunités.”

À LIRE : Un nouveau sondage montre que la moitié du Royaume-Uni pense que quitter l’UE « va mal »

“Ces chiffres suggèrent que la majeure partie de la flotte de pêche britannique est sur le point de subir des pertes s’élevant à 64 millions de livres sterling ou plus par an au cours de la période de cette analyse, ce qui signifie que, à moins que des changements ne soient garantis par des négociations internationales sur la pêche, l’industrie aura perdu plus de 300 millions de livres sterling d’ici 2026.

« La meilleure opportunité depuis une génération de relancer l’industrie de la pêche du Royaume-Uni et de soutenir nos communautés côtières a été gaspillée et nous devons agir rapidement pour tirer les leçons de ces leçons et soutenir le secteur dans les futures négociations. »

L’auteur du rapport, M. Taylor, a ajouté : “J’espère que ce rapport, qui est enraciné dans mes propres décennies d’expérience dans les négociations sur la pêche, mettra en lumière la situation actuelle et aidera à soutenir les propriétaires et les équipages de ce secteur vital dans les négociations qui se déroulent devant.”