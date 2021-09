Brexit news: les citoyens de l’UE ont averti qu’ils seraient expulsés du Royaume-Uni s’ils leur refusaient le statut d’immigration | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Environ 5,4 millions de citoyens de l’UE ont obtenu le droit de rester en Grande-Bretagne depuis le Brexit. Cependant, plusieurs centaines de milliers de demandes sont toujours en cours de traitement par les autorités.

M. Foster a averti que tout ressortissant de l’UE qui tenterait de rester illégalement au Royaume-Uni serait tenu de partir.

S’adressant au journal italien La Repubblica, il a déclaré: «Les ressortissants de l’UE à qui le statut a été refusé et qui restent dans le pays seront illégalement au Royaume-Uni.

« Nous nous attendons à ce que les gens quittent le pays volontairement. »

Si cela ne se produit pas, il a déclaré que les agents de l’immigration « chercheront à faire respecter leur départ ».

M. Foster a ajouté que le système britannique prévoyait des “garanties” pour ceux qui n’auraient pas respecté la date limite fixée pour la demande de statut, sans que ce soit leur faute.

Il a commenté : « Ceux qui ont des motifs raisonnables de manquer le délai [to apply to stay in Britain] sont encore en mesure de postuler.

“Nous avons des garanties intégrées pour protéger ceux qui n’ont pas encore postulé, mais qui peuvent toujours être éligibles, ce qui signifie que tout le monde pourra obtenir le statut qu’il mérite.”

Le gouvernement devrait annoncer que davantage de visas de travail seront mis à la disposition des chauffeurs de camion, car le Royaume-Uni fait face à une pénurie d’environ 90 000.

S’adressant à la BBC, il a déclaré : « Le marché est tendu, je pense donc qu’il s’agit d’un problème plus large qui affecte la chaîne d’approvisionnement, pas seulement l’essence et le diesel, mais aussi la vente au détail.

« La bonne nouvelle est que vous ne pouvez vraiment faire le plein qu’une seule fois ; vous devez utiliser le carburant, donc cela devrait être une chose à court terme.

« Ce n’est pas comme les crises de carburant du passé lorsque le fournisseur était touché par des grèves, etc.

“Donc, une fois que les gens ont fait le plein, ils ne voyageront pas plus qu’ils ne voyagent normalement, donc cette pression sur le système devrait s’atténuer dans les prochains jours.”

Les tensions entre Londres et Bruxelles s’intensifient à nouveau sur l’Irlande du Nord.

Les syndicalistes sont furieux contre le protocole d’Irlande du Nord, qui met des barrières au commerce entre la province et d’autres parties du Royaume-Uni.

Paul Givan, le premier ministre nord-irlandais, menace de faire tomber le gouvernement Stormont à moins que l’UE ne fasse des concessions.

Lord Frost, un ministre du Cabinet Office négociant pour le Royaume-Uni, a exhorté Bruxelles à aider à résoudre la situation “de toute urgence”.

Il a tweeté : « Le protocole a clairement un effet négatif continu sur la vie quotidienne et les affaires en Irlande du Nord.

« Les questions en suspens doivent maintenant être traitées de toute urgence.

« Mon équipe et moi sommes en contact quotidien avec l’UE, mais nous avons besoin d’une réponse complète à notre document de commandement de juillet bientôt. »