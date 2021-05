Brexit news: Les contrôles sur les marchandises pourraient être réduits de 80%, admet Coveney lors de la victoire du protocole NI | Politique | Nouvelles

Brexit: le Royaume-Uni “ ne peut pas décider unilatéralement ” du protocole, déclare Coveney

M. Coveney a déclaré qu’une telle option existe dans le Protocole d’Irlande du Nord à condition que le Royaume-Uni soit disposé à convenir d’une approche commune des normes relatives aux pratiques vétérinaires et aux normes sanitaires et phytosanitaires sur les denrées alimentaires. Une nouvelle série de contrôles des marchandises dans les ports de Belfast et de Larne en vertu du protocole a déclenché une colère généralisée parmi les syndicalistes et les loyalistes qui pensent que les nouvelles règles ont laissé l’Irlande du Nord coupée du reste du Royaume-Uni.

La dirigeante sortante du DUP, Arlene Foster, et son successeur Edwin Poots ont insisté sur le fait que le protocole doit être abandonné, tandis que le Royaume-Uni et l’UE restent en pourparlers sur la question.

S’exprimant à Dublin alors qu’il accueillait son homologue français Jean-Yves Le Drian et le ministre français des Affaires européennes Clément Beaune au Farmleigh Estate à Dublin pour des entretiens, M. Coveney a appelé au progrès.

Il a souligné que le protocole de l’Irlande du Nord avait été “négocié, conçu, approuvé, voté et ratifié dans le cadre de l’accord de retrait par le Royaume-Uni et l’UE”.

Il a également pris un coup sur le Royaume-Uni, insistant sur le fait que la perturbation a été causée par le “type de Brexit qui a été choisi par le gouvernement britannique”, et non par le protocole lui-même.

Il a ajouté: «Le Royaume-Uni soulève bien sûr des questions sur la mise en œuvre de l’accord maintenant, ce qui est problématique et je pense qu’il est important de dire que la politique autour du protocole en Irlande du Nord est dangereuse, source de division et très polarisante.

«Nous devons donc travailler ensemble pour trouver un moyen de mettre en œuvre le protocole d’une manière qui soit cohérente avec les engagements de ce protocole, mais d’une manière qui limite les perturbations pour les personnes qui ont de véritables préoccupations en Irlande du Nord.

“Mais je pense que nous pouvons le faire dans les limites du protocole lui-même, en termes de flexibilité et de pragmatisme et je pense que le vice-président Sefcovic travaillant avec Lord Frost doit trouver un moyen de le faire, et je pense que du côté de l’UE, certainement ils le peuvent. “

M. Coveney a ajouté: “Par exemple, nous pourrions réduire le nombre de contrôles dans les ports de Belfast et de Larne de 80% si le gouvernement britannique décidait qu’il était prêt à convenir avec l’UE d’une approche commune des normes en matière de pratiques vétérinaires, et normes sanitaires et phytosanitaires sur les denrées alimentaires.

«Cette option est là dans les limites du protocole et elle pourrait réduire considérablement le nombre de contrôles liés au protocole qui dérangent beaucoup de gens.

“Il y a une voie à suivre ici, mais elle doit être basée sur le partenariat, pas sur un gouvernement britannique essayant de déjouer politiquement l’UE dans le contexte d’articles dans le Financial Times ou le Spectator ou dans d’autres journaux.”

M. Coveney a averti qu’une action unilatérale du gouvernement britannique serait “un désastre pour les relations, pour la confiance et pour la politique”.

M. Le Drian a déclaré que le protocole avait été approuvé par le Royaume-Uni et qu’il était contraignant, tandis que M. Beaune, un allié proche du président français Emmanuel Macron, critiquait le Royaume-Uni au sujet de la pêche.

Il a dit qu’il s’attendait à “un respect complet et rapide de l’engagement pris”.

M. Beaune a ajouté: “Nous avons négocié côte à côte avec l’Irlande et tous nos partenaires européens un accord contraignant, contraignant pour l’Union européenne et le Royaume-Uni.”

S’exprimant avant la réunion, M. Coveney a remercié la France pour son “soutien indéfectible” à l’Irlande tout au long du processus du Brexit et son “attachement au processus de paix et aux relations sur cette île”.

M. Le Drian a répondu en affirmant que le protocole de l’Irlande du Nord “ne concerne pas seulement le respect des engagements pris, mais aussi la paix”.

“Le Royaume-Uni reste un partenaire clé pour nous et il y a beaucoup de choses que nous devons faire dans nos intérêts communs, mais il appartient maintenant au Royaume-Uni de nous dire ce pour quoi il est prêt. Nous sommes prêts à travailler ensemble comme je l’ai dit Dominic Raab il y a une semaine.

Il a décrit une visite antérieure au port de Dublin, où il considérait la mise en œuvre des contrôles douaniers et sanitaires sur les marchandises en provenance de Grande-Bretagne, comme “très intéressante”.

M. Macron se rendra probablement en Irlande avant la fin de l’année.