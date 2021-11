Brexit news : les courses hippiques britanniques durement touchées par les longues attentes à Calais | Monde | Nouvelles

Les rendez-vous quasi-impossibles chez le vétérinaire pour les chevaux arrivant en France donnent du fil à retordre au secteur des courses britanniques. Les entraîneurs qui font affaire avec des chevaux étrangers ont particulièrement du mal à s’en sortir.

Un entraîneur britannique qui souhaite faire courir un cheval en France doit obtenir un rendez-vous avec un vétérinaire d’inspection français à Calais ou à Caen avant d’embarquer sur le ferry.

Sans rendez-vous, le camion transportant le cheval n’est pas autorisé à monter. Mais les heures proposées par les vétérinaires, a écrit Charlie Brooks dans The Telegraph, « ne conviennent pas pour donner à un cheval un passage en douceur ».

De plus, même avec un rendez-vous, les formateurs sont confrontés à des délais d’attente d’une heure à Calais.

L’entraîneur de courses hippiques John Gosden a déclaré à M. Brooks : « Je n’ai pratiquement pas eu de coureurs en France cette année.

« Ce n’est pas juste pour les chevaux. »

Les mots de Nick Skelton, un cavalier médaillé d’or olympique, font écho à ceux de M. Gosden : « Cela a été catastrophique en ce qui concerne le mouvement des chevaux vers et depuis l’Europe. »

Les voyages des chevaux du bloc vers le Royaume-Uni ne sont pas faciles non plus.

M. Skelton, qui entraînait 60 chevaux de toute l’Europe dans le Warwickshire, a déménagé son travail aux Pays-Bas, car faire venir les chevaux devenait trop difficile et coûteux pour ses clients.

M. Brooks a écrit : « Sans surprise, les autorités européennes sont bien meilleures pour prendre la taxe qu’elles ne le sont pour la rembourser.

Les courses de chevaux et l’élevage valent 4,1 milliards de livres sterling par an au Royaume-Uni et soutiennent des dizaines de milliers d’emplois.

Cette contribution à l’économie a été possible grâce à un accord établi entre l’Irlande, la France et la Grande-Bretagne dans les années 1960 qui a permis aux chevaux de se déplacer en douceur entre les pays pour l’élevage et les courses.

Avec le Brexit, cependant, le processus a changé.

En juin, Ross Hamilton, de la British Horseracing Authority, a déclaré à un comité de la Chambre des communes : « En termes de quantification des impacts que nous avons vus, dans l’ensemble, les coureurs britanniques dans les pays de l’UE sont en baisse de 51% pour les quatre premiers mois de cette année. , par rapport à la période équivalente en 2019.

« Les coureurs de l’UE en Grande-Bretagne sont en baisse d’environ 40 pour cent. »

M. Brooks suggère que tandis que les entreprises équines du Royaume-Uni luttent pour rester en vie, la France profite de la situation pour encaisser davantage.

Il a écrit : « Bien sûr, les autorités françaises savent exactement ce qu’elles font et en profitent pour créer un avantage commercial. »