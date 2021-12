Brexit news: les craintes de pénurie alimentaire des restes se déchirent alors que les étagères des supermarchés débordent | Politique | Des nouvelles

À l’approche des festivités de cette année, certains détaillants et associations professionnelles avaient averti qu’il pourrait y avoir des pénuries de certains produits. Les effets jumeaux de COVID-19 et du Brexit avaient été cités comme des raisons de tensions potentielles sur les chaînes d’approvisionnement pour les favoris saisonniers. Les articles allant des arbres de Noël aux cochons dans des couvertures devraient être plus difficiles à trouver cette année, selon les experts de l’industrie.

Mais dans le but de rejeter les prédictions sombres et catastrophiques faites à l’approche de Noël, le présentateur de GB News et fervent défenseur du Brexiteer Darren Grimes a publié une photo de certaines étagères d’un supermarché bien approvisionné en dindes désormais à prix réduit.

Il a plaisanté: « Ces pénuries alimentaires du Brexit sont des gens sérieux. »

Reprenant la blague de M. Grimes, le leader de Génération Frexit, Charles-Henri Gallois, a appelé les Français à suivre l’exemple des Brexiteers et à voter pour quitter l’UE dès que possible.

Il a écrit : « Les fameuses pénuries de dinde à cause du Brexit.

« Ils doivent faire des remises parce qu’ils en ont tellement.

« Ne croyez pas la propagande de l’UE !

« Reprenons le contrôle. »

Bien que la pandémie ait nui au commerce au cours des deux dernières années, les avertissements du Brexit concernant les chaînes d’approvisionnement n’étaient pas nouveaux.

Rachel Norman, titulaire de la Chaire en sécurité alimentaire et durabilité de l’Université de Stirling, est intervenue dans le débat sur le Brexit à l’approche d’un Noël précédent.

Elle a averti que le dîner de Noël était « en péril » dans un article pour la plateforme en ligne dirigée par des universitaires The Conversation en 2016.

L’universitaire a déclaré que le départ du Royaume-Uni de l’UE toucherait probablement les poches des familles à Noël.

Elle a écrit : « L’incertitude politique est un autre risque pour la sécurité alimentaire des gens.

LIRE LA SUITE: L’approvisionnement en gaz de la Russie vers l’Europe occidentale est à nouveau détourné vers la Pologne

Elle a écrit : « Il a déjà été récemment estimé que plus de huit millions de personnes au Royaume-Uni ont du mal à mettre de la nourriture sur la table, et l’inflation ne fera que pousser davantage au bord du gouffre. »

Cependant, outre l’incertitude politique causée par le Brexit, l’universitaire a également évoqué d’autres risques pour la sécurité alimentaire, notamment le réchauffement climatique.

Elle a écrit : « Ensuite, il y a le changement climatique, qui menace la nourriture à la fois du changement à long terme et des variations annuelles accrues.

« Nous assistons à de plus en plus d’événements météorologiques extrêmes et ceux-ci devraient s’aggraver.

« Étant donné que tant de plantes dépendent des conditions météorologiques, attendez-vous à des bouleversements.

« En 2011, au Royaume-Uni, par exemple, il y a eu une pénurie de houx en raison des gelées précoces, mais une récolte exceptionnelle de gui en raison d’un automne doux.

« Pourtant, au Texas cette année-là, une sécheresse a provoqué une pénurie de gui. »

Cette année, les chefs de file de l’industrie ont averti que les problèmes liés au Brexit, tels qu’une pénurie de chauffeurs de camion, pourraient entraîner des problèmes d’approvisionnement alimentaire à l’approche de Noël.

Nick Allen, directeur général de la British Meat Processors Association, a déclaré à l’Independent plus tôt cette année que les produits saisonniers comme les porcs dans des couvertures et les dindes pourraient être rares.

Il a déclaré: «Les rayons des supermarchés ont l’air en lambeaux.

« Je pense que cela va devenir la norme – moins de choix sur les étagères dans un avenir prévisible.

« Pour le moment, il semble que les perturbations dans le secteur se poursuivront l’année prochaine. »