Brexit news: Les désastreuses négociations européennes de Dominic Raab dévoilées – «Je n’ai nulle part» | UK | Nouvelles

L’ancien ministre des Affaires étrangères, Sir Alan Duncan, a écrit dans ses mémoires sur l’échec du ministre britannique des Affaires étrangères, M. Raab, dans les négociations avec ses homologues de l’UE, lorsque M. Raab était secrétaire britannique du Brexit. Il a décrit l’état sombre des négociations sur la sortie du Royaume-Uni de l’UE à l’automne 2018 comme « le navire entier prenant de l’eau ». Dans sa page de journal intitulée «Lundi 15 octobre», Sir Alan a déclaré: «Le secrétaire du Brexit, Dominic Raab, n’a abouti à rien sur le Brexit et est retourné à Londres.

«David Davis était fanfaron.

« D’autres, inutiles, des ministres du Cabinet murmurant au sujet de leur démission; tout le navire prend de l’eau. »

Début novembre 2018, M. Raab, alors qu’il agissait en tant que secrétaire britannique du Brexit, a mis en doute sa capacité à assumer ce rôle lorsqu’il a admis qu’il «n’avait pas tout à fait compris» l’importance du passage Douvres-Calais pour le commerce britannique.

Plus de la moitié de toutes les exportations britanniques chaque année sont destinées à l’UE et la grande majorité transite par le corridor commercial Douvres-Calais.

La traversée facilite environ 2,6 millions de camions par an, transportant des milliards de livres de marchandises.

Après que son manque de compréhension ait été divulgué, il y a fait référence lors d’une conférence sur le Brexit fin 2018.

Il a déclaré: « Je n’avais pas tout à fait compris toute l’étendue de tout cela, mais si vous regardez le Royaume-Uni et regardez comment nous échangeons des marchandises, nous dépendons particulièrement du passage Douvres-Calais. »

M. Raab a été envoyé à Bruxelles pour tenter de sortir de l’impasse sur les complications liées au protocole d’Irlande du Nord et aux pêcheries britanniques.

« Je pense que la réponse est la suivante: l’UE peut-elle accepter ce point de principe qui nous accompagne dans la sortie du club politique? »

M. Raab a démissionné du gouvernement de Theresa May en tant que secrétaire du Brexit en novembre 2018 en raison de l’accord conclu entre le Premier ministre de l’époque et Bruxelles.

Cette entrée de journal a été extraite de « In The Thick Of It: The Explosive Private Political Diaries Of A Former Tory Minister », par Alan Duncan.

Il doit être publié par William Collins le 15 avril 2021.