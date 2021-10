Brexit news : ‘Les droits de l’homme privés !’ Catastrophe des expatriés britanniques à propos de maisons achetées en Espagne | Politique | Nouvelles

Les expatriés auraient quitté la destination touristique extrêmement populaire « en masse » après que des règles d’immigration plus strictes ont été introduites lorsque le Royaume-Uni a quitté l’Union européenne le 31 décembre 2020. Le Brexit est entré en vigueur le 1er janvier 2021, mais les Britanniques regardent maintenant pour s’installer en Espagne et dans d’autres pays de l’Union européenne sont confrontés à certaines conditions pour obtenir le statut de résident, notamment les moyens financiers et la couverture maladie. Plus de 350 000 Britanniques sont enregistrés comme résidents permanents en Espagne, mais des statistiques récentes ont révélé que 2 400 demandes de résidence britanniques ont été rejetées cette année.

Les citoyens britanniques peuvent désormais uniquement l’Espagne sans visa jusqu’à trois mois à des fins touristiques et commerciales et le gouvernement espagnol a averti que le fait de prolonger leur accueil peut être considéré comme une «infraction grave» par les autorités.

Les sanctions vont d’amendes allant de 501 € (429 £) à 10 000 € (8 562 £), une éventuelle expulsion d’Espagne ainsi qu’une éventuelle interdiction de l’espace Schengen (Espagne, France, Grèce et Portugal) de six mois à cinq ans. .

Interrogé sur les expatriés contraints de vendre leur maison en Espagne, Leon Fernando Del Canto, fondateur du groupe fiscal londonien Del Canto Chambers, a déclaré à Express.co.uk : « C’est un problème sérieux pour ceux qui ne veulent pas devenir résidents fiscaux. en Espagne et qui ont acheté leurs propriétés avant le Brexit.

« Il y a, de mon point de vue, une grave atteinte aux droits humains dans ces cas, car personne ne doit être privé de son droit de jouir librement de sa propriété.

« La limitation de 90 jours de Schengen devrait être levée dans ces cas.

« C’est assez inquiétant pour ceux qui possédaient un bien immobilier en Espagne avant le 31 décembre 2020 et qui n’ont pas encore obtenu de titre de séjour.

« Leurs droits sont enfreints par les limitations de Schengen conformément à la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), qui stipule que les individus ont légalement le droit de « jouir paisiblement » de la possession de leur domicile et que la privation de biens par les États devrait être soumise à certaines conditions justes et équitables.

M. Del Canto a ajouté : « Il convient de noter qu’en plus du fait que le Royaume-Uni est membre du Conseil de l’Europe, la CEDH s’applique à tout citoyen étranger en Espagne.

Le nombre d’acheteurs de maisons neuves britanniques est tombé à un niveau historiquement bas, selon les données officielles les plus récentes du registre foncier espagnol, qui les a vus ne représenter que 9,5% de tous les achats.

Récemment, l’expert immobilier et directeur général de l’immobilier, Robert Barnhardt, a déclaré à Express.co.uk que de nombreux Britanniques en Espagne commencent maintenant à vendre leurs propriétés en raison des difficultés croissantes post-Brexit.

Il a déclaré: «Beaucoup de Britanniques à la retraite commencent à vendre.

« Ils venaient ici en septembre ou octobre, puis restaient jusqu’en avril/mai pour les six mois de meilleur temps.

«Mais maintenant, ils ne peuvent venir que pendant 90 jours et beaucoup d’entre eux avaient l’habitude de descendre en voiture.

« Les Espagnols deviennent maintenant assez stricts sur les voitures immatriculées à l’étranger et principalement sur les voitures britanniques.

« Sur les routes de campagne, où je vis dans les bâtons, beaucoup de gens ont roulé dans les mêmes voitures anglaises.

« Je veux dire que je les ai certainement vus pendant 10 à 15 ans avec le même véhicule. Et maintenant, c’est contre la loi et ils sont mis en fourrière.