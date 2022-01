Brexit news : les eaux britanniques « pillées par 1 700 navires de l’UE » – les appels à l’action montent en flèche | Royaume-Uni | Des nouvelles

Elle affirme également que les pêcheurs de l’UE continuent de prélever 80 pour cent du poisson des côtes britanniques. Pointant du doigt Lord David Frost, l’ancienne négociatrice en chef du Royaume-Uni pour le Brexit, Mme Mummery, propriétaire et fondatrice de Renaissance of the East Anglian Fisheries (REAF), a qualifié l’accord de pêche entre le Royaume-Uni et l’UE de « diabolique ».

Elle a tweeté : « Si nous avions repris le contrôle de nos eaux, le Royaume-Uni aurait l’industrie de la pêche la plus durable au monde.

« L’UE prélève 80 pour cent du poisson dans les eaux britanniques.

« Le Royaume-Uni veut des bateaux de pêche durables ne dépassant pas 25 m et 550 chevaux.

« 1700 navires de l’UE pillés, dont huit superchalutiers. »

L’UE et le Royaume-Uni sont parvenus à un accord en janvier 2021, entraînant des modifications des quotas de pêche pour les navires européens dans les eaux britanniques.

Mais les bateaux de l’UE peuvent toujours pêcher dans les eaux britanniques pendant encore quatre ans alors que le Royaume-Uni se bat pour reprendre le contrôle de ses eaux côtières.

Pendant ce temps, la Grande-Bretagne et la France se disputent la pêche.

La dispute intervient après que la Grande-Bretagne et l’UE ont convenu de mettre en place un système de licences pour accorder aux navires de pêche l’accès aux eaux de l’autre lorsque la Grande-Bretagne a quitté le bloc.

Mais la France dit qu’elle n’a pas reçu le nombre complet qui lui est dû, tandis que la Grande-Bretagne dit que seuls ceux qui n’ont pas les documents appropriés n’ont pas été accordés.

Cela s’est intensifié lorsque la France a menacé de demander à l’UE d’engager une procédure contentieuse.

Pendant ce temps, l’accord de pêche de M. Johnson sur le Brexit avec la Norvège a également fait l’objet de critiques, des membres de l’industrie de la pêche britannique affirmant que cela n’aurait pas pu être bien pire.

L’accord est estimé à 190 millions de livres sterling pour l’industrie de la pêche britannique en 2022.

Mais la directrice générale de UK Fisheries, Jane Sandell, a déclaré qu’elle se sentait « dévastée » pour les 100 membres d’équipage du Kirkella, basé à Hull, qui, dans le cadre d’un précédent accord avec l’UE, pourraient capturer 14 000 tonnes de morue dans les eaux arctiques autour du Svalbard et de la Norvège.

Alors que dans le cadre de l’accord Royaume-Uni-Norvège annoncé en décembre, cela a été réduit de moitié à 7 000 tonnes.

Westminster a introduit la Loi sur les pêches, qui a été inscrite dans la loi en novembre 2020.

La loi est étayée par l’objectif de durabilité et de contrôle qui pêche dans les eaux britanniques par le biais d’un nouveau régime de licence pour les navires étrangers.

Il donne également au Royaume-Uni le pouvoir d’appliquer de nouvelles règles pour protéger les aires marines protégées (AMP) à travers le pays.

Malgré cela, des militants furieux ont attaqué le Royaume-Uni pour ne pas avoir protégé les AMP, car des superchalutiers pêchent toujours sur les côtes britanniques.