Brexit news : les entreprises irlandaises souffrent alors que Bruxelles insiste sur la bureaucratie draconienne du Brexit | Politique | Nouvelles

in

Le départ du Royaume-Uni de l’Union européenne aurait eu un impact substantiel sur les entreprises en Irlande. Il a été affirmé que l’introduction de nouvelles règles commerciales les a obligés à modifier les chaînes d’approvisionnement et les stratégies d’exportation pour éviter de se faire gifler par des retards. Quelque 37 pour cent des entreprises interrogées pour le rapport sur les affaires internationales de Grant Thornton Ireland ont déclaré qu’elles connaissaient des délais de livraison plus longs.

Il a été constaté que 22% avaient besoin de recruter de nouveaux fournisseurs mondiaux et 21% ont trouvé des fournisseurs alternatifs en Irlande.

Et 17% ont déclaré avoir externalisé ou recruté des personnes pour faire face à la bureaucratie supplémentaire introduite dans le cadre de l’accord commercial post-Brexit.

Plus de la moitié des entreprises ont accusé la bureaucratie du Brexit d’entraver la croissance future de leur entreprise.

Jarlath O’Keefe, de Grant Thornton Ireland, a déclaré : “Cela va probablement empirer au cours des 12 prochains mois, car le Royaume-Uni a utilisé jusqu’à présent des retouches légères.”

Lors des négociations sur l’accord commercial et d’entreprise UE-Royaume-Uni, Bruxelles a insisté sur le fait que la Grande-Bretagne serait obligée de se conformer aux règles commerciales draconiennes du bloc.

Pour éviter toute perturbation post-Brexit, le Royaume-Uni a décidé d’imposer une frontière temporaire légère du côté britannique de la Manche.

Le plan a contribué à alléger le fardeau des entreprises à la suite de la crise des coronavirus et du départ du Royaume-Uni du marché unique et de l’union douanière.

Mais à partir d’octobre, les produits agricoles et certains autres produits importés en Grande-Bretagne seront soumis à des exigences de notification préalable.

L’industrie alimentaire britannique a fait pression pour que la proposition passe d’une période de 24 heures à quatre heures.

Et à partir du 1er janvier, les exportations nécessiteront des déclarations de sécurité et de sûreté de l’UE et du Royaume-Uni.

Les experts disent que cela créera un « double coup dur » de bureaucratie. Alors qu’à partir de mars 2022, les contrôles aux frontières commenceront sur les animaux vivants et certains produits végétaux.

M. O’Keefe a déclaré: “Les entreprises irlandaises pourraient avoir besoin d’avoir un agent des douanes en place dans un port britannique pour s’assurer que tout se passe bien, et ce sera un coût supplémentaire.”

DOIT LIRE: Le plan «néocolonial» de l’UE sur les coups de Covid a fustigé alors que le bloc des attaques de Brown

Malgré les impacts du Brexit et de la pandémie de COVID-19, les trois quarts des entreprises irlandaises se disent confiantes en l’avenir.

Janette Maxwell, directrice associée de la fiscalité chez Grant Thornton Ireland, a déclaré : « Les entreprises restent optimistes pour l’avenir, mais il est clair que le Brexit et la pandémie auront un impact sur le commerce et la croissance à l’avenir.

« Les ventes internationales offrent une opportunité d’atténuer l’impact financier de ces événements mondiaux et, à mesure que le monde s’ouvre à nouveau, les entreprises continueront de chercher à l’étranger pour étendre leurs opérations, que ce soit en augmentant leurs exportations ou en recherchant des fournisseurs plus efficaces. »