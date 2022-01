Brexit news : les entreprises ont mis en garde contre « l’avantage injuste » de l’UE alors que la Grande-Bretagne se libère | Politique | Des nouvelles

Michael Ellis présente les statistiques des contrôles douaniers

Cependant, Jayne Adye, directrice de la campagne populaire multipartite Get Britain Out, estime que les entreprises devraient s’adapter à la nouvelle réalité – plutôt que d’attendre une aide financière supplémentaire et des assouplissements des règles. Mme Adye s’exprimait après l’introduction d’une nouvelle réglementation le 1er janvier, qui verra la plupart des importations en provenance de l’UE contrôlées à la frontière britannique avant les douanes.

La situation a incité la Fédération des petites entreprises (FSB) à suggérer que beaucoup « ne seront pas prêts » – bien que la Confédération des industries britanniques (CBI) ait déclaré que la plupart des grandes entreprises étaient prêtes.

Mme Adye a déclaré à Express.co.uk : « Ces nouveaux contrôles complets des importations en provenance de l’UE sont une étape importante dans la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne.

« Ils montrent enfin que le gouvernement n’essaie plus de jeter un coup d’œil sur la route et d’agir comme si quitter l’UE n’apporterait pas de changements dans la façon dont nous commerçons avec le monde. »

Le Royaume-Uni de Boris Johnson a introduit de nouvelles règles à compter du 1er janvier (Image: GETTY)

Le port britannique de Douvres (Image : GETTY)

Bien que des formalités administratives supplémentaires n’aient jamais été idéales pour les petites entreprises, le Premier ministre Boris Johnson devait s’assurer qu’il faisait « tout son possible pour aider à rationaliser le système », a déclaré Mme Adye.

Cependant, elle a poursuivi: «Il a toujours été clair qu’à un moment donné, les entreprises qui souhaitent commercer avec les pays de l’UE devraient faire face à la réalité.

« Il ne peut pas y avoir une tendance continue d’argent supplémentaire et de règles assouplies pour ceux qui refusent de s’adapter – tout comme nous ne pouvons pas continuer à délivrer un grand nombre de visas pour rémunérer les travailleurs sur le caprice des entreprises qui évitent de payer les travailleurs britanniques un salaire convenable. »

Mme Adye a ajouté : « L’assistance est clairement disponible sur les sites Web du gouvernement pour ceux qui souhaitent la rechercher, y compris les lignes d’assistance pour fournir des conseils personnalisés spécifiques à chaque entreprise.

JUST IN : Brexit LIVE – On reprend le contrôle ! Les ports se réjouissent

« Peut-être que si la Fédération des petites entreprises et la Confédération de l’industrie britannique ne peuvent pas aider leurs membres à trouver ce soutien, les entreprises de ce pays devraient chercher à payer différentes organisations pour les représenter.

« Le simple fait de demander plus d’argent au gouvernement à chaque occasion n’est pas la réponse.

«Ces contrôles d’importation sont nécessaires pour se conformer aux normes britanniques, ainsi que pour s’assurer que les droits et taxes d’importation appropriés sont payés.

« Cela a été retardé à maintes reprises pour permettre aux entreprises de rattraper le processus. Cela ne peut pas continuer, d’autant plus qu’il donne un avantage injuste aux entreprises de l’UE qui exportent vers le Royaume-Uni – même si nous avons maintenant quitté l’UE. »

A NE PAS MANQUER

Blair a dit de rejeter la chevalerie s’il « avait un soupçon de dignité » [REVEAL]

Brexit EN DIRECT : Liberté ! Les sortants se réjouissent alors que le Royaume-Uni coupe enfin le cordon de l’UE [INSIGHT]

Boris avertit qu’il ne faut pas échapper au chaos de Covid alors qu’Omicron traverse le Royaume-Uni [SPOTLIGHT]

Boris Johnson, Premier ministre britannique (Image : GETTY)

Jayne Adye a déclaré qu’il était important de réduire la bureaucratie dans la mesure du possible (Image: GETTY)

Le même processus d’importation était requis pour tous les autres pays du monde où le Royaume-Uni avait conclu un accord commercial – il n’y avait donc aucune raison pour que cela soit différent pour les importations de l’UE, a-t-elle souligné.

Elle a déclaré: « Si éviter les contrôles à l’importation est vraiment la priorité absolue d’une entreprise, alors au lieu d’exiger que nous restions liés à l’UE, ne vaudrait-il pas mieux se concentrer sur l’achat de composants et de marchandises auprès de fournisseurs britanniques et soutenir les entreprises locales pour encourager davantage d’innovation et spécialisation au sein de l’économie britannique – tout en supprimant également le besoin de payer pour des transports internationaux coûteux ? »

Une annonce publiée sur le site Web du gouvernement le 1er décembre indiquait : « À partir du 1er janvier 2022, vos marchandises peuvent être dirigées vers une installation frontalière intérieure pour des contrôles documentaires ou physiques si ces contrôles ne peuvent pas être effectués à la frontière.

La transition du Brexit a contribué à une forte baisse des échanges avec l’UE (Image : Express)

« Il est important que les personnes impliquées dans le transport de vos marchandises soient prêtes et comprennent comment vous comptez fonctionner à partir de janvier 2022.

« À partir du 1er janvier 2022, vous devez également soumettre une déclaration d’exportation « arrivé » si vos marchandises transitent par l’un des emplacements frontaliers qui utilisent le processus d’exportation à l’arrivée. »

L’annonce a ajouté : « Si vous ne suivez pas le processus correct à partir du 1er janvier 2022, les nouveaux systèmes ne permettront pas à vos marchandises de quitter le pays et elles seront refoulées car elles n’auront pas de dédouanement à l’exportation.

« Si vous utilisez un service tel qu’un coursier ou un transitaire pour déplacer vos marchandises, vous devez vérifier leurs conditions générales pour savoir qui fera les déclarations et quelles autres informations ils ont besoin de vous pour le faire. »

Cinq moments clés du Brexit (Image : Express)

Un porte-parole du gouvernement a ajouté: « La préparation globale des commerçants à l’introduction de contrôles à l’importation est solide, et de nombreux soutiens sont disponibles pour garantir que les PME sont bien placées pour se conformer aux processus frontaliers britanniques, y compris des conseils personnalisés via le service d’assistance à l’exportation. .

« Grâce à notre campagne multimédia ciblée et à une série de webinaires sectoriels, les entreprises sont également signalées aux informations pertinentes pour les aider.

« Compte tenu de l’impact de Covid-19 sur les chaînes d’approvisionnement mondiales, nous avons introduit des contrôles des importations par phases tout au long de 2022 afin de donner aux entreprises plus de temps pour se préparer. »

Express.co.uk a contacté le FSB et le CBI pour commentaires.