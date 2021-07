Brexit news: les entreprises sont furieuses que le rapport sur le Brexit pourrait encombrer les entreprises britanniques de plus de règles Royaume-Uni | Nouvelles

Nissan “adore” être à Sunderland, déclare Kwasi Kwarteng

Le secrétaire aux affaires Kwasi Kwarteng a publié un livre blanc de 232 pages sur la réforme de l’audit pour consultation publique en mars. Le document suggère qu’il y aura des changements spectaculaires dans l’audit et la gouvernance d’entreprise. La consultation sur le Livre blanc se terminera jeudi.

Cela survient après que les auditeurs n’ont pas réussi à lever les drapeaux rouges avant l’effondrement d’entreprises telles que BHS, Carillion et Patisserie Valerie.

Les ministres envisagent également d’établir un nouvel organisme de surveillance pour superviser le code de gouvernance d’entreprise du Royaume-Uni.

Cependant, les groupes d’entreprises ont prévenu que ces réformes étoufferaient les entreprises, étoufferaient la croissance et augmenteraient les coûts.

La Quoted Companies Alliance – qui représente les petites et moyennes entreprises – s’est déclarée “profondément préoccupée” par certaines réglementations.

La fureur des entreprises alors que le rapport sur le Brexit pourrait lier les entreprises à PLUS de lois (Image: .)

Des camions européens retardés après le Brexit (Image : .)

Ils ont déclaré que les propositions, si elles étaient introduites, auraient un “impact négatif important sur la croissance des petites entreprises”.

Jonathan Fisher QC du cabinet Bright Line Law a également riposté aux réformes affirmant qu’elles vont “complètement à l’encontre” de moins de bureaucratie promise.

Il a déclaré: “Alors que le Brexit promettait moins de paperasserie, ces réformes vont complètement à l’encontre de cet engagement.

« Les comptables et les auditeurs seront confrontés à des exigences réglementaires supplémentaires qui pourraient étouffer la croissance, car beaucoup plus de temps sera consacré à la mise en œuvre de ces nouvelles mesures, ce qui augmentera le coût pour les clients. »

LIRE LA SUITE: Erreur de Joe Biden alors que les talibans capturent le lien commercial entre l’Afghanistan et l’Iran

Premier ministre Boris Johnson (Image : .)

Robin Fieth, directeur général de la Building Society Association (BSA), a averti que le groupe d’auditeurs prêts à travailler pour les petites EIP est déjà trop petit pour continuer à soutenir le nombre actuel de petites entreprises.

Il a ajouté : « Un tel statut ajoute des charges supplémentaires aux exigences prudentielles ardues, mais ajoute peu de valeur.

« À l’avenir, cela pourrait entraîner une charge financière énorme et des lacunes de capacité importantes dans les cabinets d’audit. »

M. Fieth a poursuivi: “Maintenant que nous avons quitté l’UE, il est possible qu’une définition nationale britannique des EIP inclue les grandes entreprises actuellement exclues et une approche beaucoup plus proportionnée pour les organisations plus petites et plus simples.”

A NE PAS MANQUER

Avez-vous utilisé une calculatrice? La colère du Royaume-Uni contre le nouveau projet de loi de 40 milliards de livres sterling de l’UE sur le Brexit [INSIGHT]

Brexit EN DIRECT : Furious UK rejette la demande écrasante de l’UE [REVEAL]

SONDAGE Brexit : Boris Johnson devrait-il retenir la nouvelle facture de 40 milliards de livres sterling de l’UE ? [COMMENT]

Stratégie commerciale du Brexit (Image : Express)

Les propositions prévoient également de rendre les administrateurs personnellement responsables de l’exactitude des états financiers.

Mais des inquiétudes ont été exprimées quant au fait que les propositions pourraient dissuader les gens de devenir directeurs d’entreprise “si la réponse réglementaire est disproportionnée”.

David Herbinet, directeur du cabinet de challenger en audit Mazars, a déclaré au Telegraph : « Nous appelons le régulateur à être proportionné.

“Cela devrait viser ceux qui sont dangereusement téméraires par opposition à ceux qui commettent une véritable erreur en essayant de suivre les règles – des erreurs se produisent.

Secrétaire aux affaires Kwasi Kwarteng (Image: .)

“Alors soyez dur avec les méchants, mais soyez plus doux avec ceux qui font de leur mieux mais qui peuvent ne pas toujours bien faire les choses.”

Un porte-parole du Département des affaires, de l’énergie et de la stratégie industrielle (Beis) a déclaré: “Notre consultation définit des réformes progressives pour renforcer les rapports, la responsabilité et l’audit des entreprises afin de réduire le risque de faillite d’entreprise, de sauvegarder les emplois et de protéger la réputation du Royaume-Uni en tant que premier destination d’investissement.”

En janvier, M. Kwarteng a déclaré que le “livre blanc” était “littéralement sur mon bureau lorsque je suis entré en fonction” après avoir succédé à Alok Sharma.

L’industrie de la pêche a déjà été renflouée (Image: .)

Il a déclaré: “Je suis impatient de voir ce livre blanc arriver sur le terrain afin que nous puissions entamer une discussion.

“Ce n’est pas tout, ce n’est pas comme si nous allions légiférer la semaine prochaine sur toutes les réformes, mais nous devons vraiment ouvrir le bal.

“Il y a eu beaucoup, beaucoup de rapports, nous avons eu beaucoup, beaucoup de débats, mais maintenant nous devons juste faire avancer cette chose.”