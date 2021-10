Brexit news: les États baltes snobent Bruxelles pour sa rencontre avec Truss « Une autre coche dans la case » | Politique | Nouvelles

Le Royaume-Uni « plus agile » alors que la nation commerçante indépendante dit Truss

Et Leigh Evans, président de Facts4EU, a déclaré que la visite représentait également un camouflet important pour l’UE, étant donné que les trois ont choisi de « contourner » Bruxelles en faveur de Londres. Eva-Maria Liimets (Estonie), Edgars Rinkevics (Lettonie) et Gabrielius Landsbergis (Lituanie) ont tous rencontré Mme Truss à Chevening House dans le Kent hier, après avoir publié un communiqué conjoint couvrant le resserrement des liens économiques, la défense, la démocratie, les droits de l’homme et la « acteurs malveillants » de la Russie et de la Chine.

Facts4EU a évalué l’importance dans un rapport publié sur son site Web dans lequel il a suggéré que les trois nations – qui sont toutes membres de l’OTAN – ont toutes plus en commun avec le Royaume-Uni qu’avec le bloc en général, et avec de nombreux membres de l’UE27 individuellement.

Le rapport suggère que la position des États baltes à la lisière de l’Europe, avec tous les trois bordant la Russie, notamment la Lituanie, qui a l’oblast anormal de Kaliningrad à l’ouest les a laissés particulièrement exposés à Vladimir Poutine.

À l’inverse, Facts4EU a suggéré que l’UE « a du mal à être trop ferme envers la Russie », citant la nécessité pour l’Allemagne d’obtenir l’approbation du gazoduc Nordstream II en provenance de Russie, dont la priorisation suggérée par le rapport va à l’encontre « des menaces que les États baltes sont confrontés au quotidien.

Pendant ce temps, en ce qui concerne la Chine, les États baltes sont unis dans la condamnation des violations des droits de l’homme commises par la superpuissance dans ce pays, a souligné le rapport.

En revanche, la Commission européenne venait de conclure un accord majeur avec le gouvernement chinois, bien qu’il n’ait pas encore été ratifié par le Parlement européen.

M. Evans a déclaré : « C’est un triste fait qu’une mentalité défaitiste de ‘Little Britain’ imprègne toujours l’establishment au Royaume-Uni.

« Peu importe le nombre d’accords commerciaux mondiaux signés par Liz Truss lorsqu’elle était secrétaire au Commerce international, ni le nombre d’alliances mondiales en cours de formation, telles que la nouvelle alliance AUKUS entre le Royaume-Uni, l’Australie et les États-Unis, le récit de l’establishment semble inébranlable.

Evans a déclaré que le « refrain constant » de Remainers avant et après le référendum de 2016 était que le Royaume-Uni était « trop ​​petit et sans importance » pour survivre seul.

Il a ajouté : « L’establishment britannique est tellement investi dans cette réflexion qu’il semble impossible de célébrer le fait qu’il se soit trompé.

« L’événement d’hier à la résidence de campagne du ministre des Affaires étrangères démontre une fois de plus que le Royaume-Uni est un acteur important sur la scène mondiale. »

La Lituanie, la Lettonie et l’Estonie sont peut-être petites sur le plan économique, mais stratégiquement elles sont « en effet très importantes », a-t-il souligné.

Evans a ajouté: « Pour que leurs trois ministres des Affaires étrangères contournent Bruxelles, viennent directement au Royaume-Uni, puis délivrent un communiqué commun qui pourrait difficilement être plus positif sur un très large éventail de sujets – c’est une autre grosse « coche dans la case » pour la Grande-Bretagne nouvellement indépendante.

« Peu importe le nombre de problèmes rencontrés dans le pays (la plupart en commun avec les pays de l’UE et d’autres dans le monde), la réputation de Global Britain s’améliore régulièrement. Et c’est quelque chose pour nous remonter le moral.

S’exprimant après leur rencontre, Mme Truss a déclaré : « Le partenariat du Royaume-Uni avec nos alliés estonien, letton et lituanien repose sur des objectifs communs en matière de sécurité, de prospérité économique et de protection des valeurs et libertés démocratiques.

« Le Royaume-Uni et nos partenaires baltes sont les champions de la démocratie et des libertés qui y sont associées.

«Aujourd’hui, les ministres des Affaires étrangères Eva-Maria Liimets, Edgars Rinkevics, Gabrielius Landsbergis et moi-même nous sommes engagés à faire progresser ces libertés et à travailler ensemble pour protéger les droits humains et les valeurs fondamentales qui sous-tendent le monde démocratique dans lequel nous voulons vivre.»

S’exprimant aujourd’hui à Lisbonne, Lord David Frost a également souligné l’importance des États baltes pour le Royaume-Uni, suggérant que « les relations avec les pays avec lesquels nous commerçons directement – les pays avec des connexions maritimes, les pratiques douanières, les connexions énergétiques avec nous – vont être particulièrement important à l’avenir ».

Il a expliqué: « C’est parce que – malgré l’inclinaison indo-pacifique et la perspective plus large que Global Britain doit et aura – le dur travail de la défense européenne, soutenu par les ressources, la dissuasion, par le partage des risques reste vital pour nous.

« En effet, c’est pourquoi nous consacrons plus d’argent à la défense, dépassant l’objectif de référence de l’OTAN et atteignant 2,3 % du PIB cette année.

« Le Brexit renforcera donc probablement notre intérêt pour un engagement profond avec les pays traditionnellement plus transatlantiques comme le Portugal, mais aussi les pays d’Europe centrale et orientale qui supportent directement le fardeau de la pression de la Russie – c’est pourquoi nous portons un intérêt particulier à travailler avec les pays baltes, avec la Pologne et dans de nouveaux concepts comme l’initiative des trois mers.