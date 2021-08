Brexit news : les États-Unis, l’Allemagne, la France et l’Espagne signalent tous une pénurie de chauffeurs | Politique | Nouvelles

in

Andrew Pierce demande que les chauffeurs de poids lourds soient mieux payés

En raison de problèmes d’expédition depuis l’Asie, les acheteurs pourraient être confrontés à une gamme réduite de produits, y compris des articles les plus vendus tels que PlayStation 5 et Barbies. Pour ajouter au problème, les transformateurs de viande ont au moins six semaines de retard sur les préparatifs en raison des pénuries de main-d’œuvre résultant du Brexit.

Des facteurs mondiaux, notamment les fermetures de ports en Chine tout au long de la pandémie, ont eu un impact majeur sur les importations dans le monde.

Les nouvelles réglementations sur les visas à la suite du Brexit ont été blâmées pour le manque de chauffeurs de camion et de transformateurs de produits alimentaires.

Cependant, selon les recherches de Transport Intelligence, la pénurie de chauffeurs affecte également l’Europe continentale, la pénurie étant estimée à environ 400 000.

À la suite de la recherche, beaucoup ont riposté aux affirmations selon lesquelles le Brexit était la cause de la crise des conducteurs.

Les États-Unis, l’Allemagne, la France et l’Espagne signalent tous des pénuries de chauffeurs (Image : .)

Les clients pourraient faire face à une pénurie de marchandises (Image: PA)

L’ancien eurodéputé conservateur David C Bannermam a tweeté : “Certainement pas le Brexit alors…”

La recherche a révélé que l’Allemagne manquait entre 45 000 et 60 000 chauffeurs de camion en 2020 et le nombre augmente.

L’organisation internationale du transport routier, IRU, a prédit un écart de 185 000 conducteurs d’ici 2027 en Allemagne.

La France a également été confrontée à une crise similaire, le pays étant confronté à une pénurie d’environ 43 000 conducteurs depuis 2019.

LIRE LA SUITE: La fureur comme raison «réelle» des pénuries alimentaires prévues l’année dernière

Le Royaume-Uni face à la crise des conducteurs de poids lourds (Image: PA)

Le manque à gagner en Italie en 2019 était estimé à environ 15 000.

La crise s’est également étendue aux États-Unis, car les entreprises tentent pour la première fois de faire venir des chauffeurs de l’étranger.

Jose Gomez-Urquiza, PDG de Visa Solutions, une agence d’immigration spécialisée dans le secteur des transports, a déclaré: “Nous vivons de loin la pire pénurie de chauffeurs que nous ayons vue dans l’histoire récente.”

En juillet, le secrétaire aux Transports Pete Buttigieg, le secrétaire au Travail Marty Walsh et Meera Joshi, administrateur adjoint de la Federal Motor Carrier Safety Administration, ont tenu une réunion avec l’industrie du camionnage dans le but d’améliorer la crise.

A NE PAS MANQUER

Pourquoi manque-t-il de chauffeurs routiers ? Chaos de la chaîne d’approvisionnement au Royaume-Uni [INSIGHT]

Andrew Pierce s’en prend à l’employeur des chauffeurs de poids lourds lors de la pénurie de Brexit [COMMENT]

Noël 2021 RUINE ? Sans camionneurs, cela pourrait être [REVEAL]

Paysage commercial européen après le Brexit (Image : Express)

Au Royaume-Uni, Richard Walker, le directeur général de l’Islande, et John Allan, le président de Tesco, ont tous deux averti que le temps était compté pour que le problème soit résolu.

Le British Retail Consortium, qui représente les grands détaillants, a exhorté le secrétaire aux Affaires, Kwasi Kwarteng, à aider à combler le manque de chauffeurs de poids lourds en fournissant des visas temporaires aux chauffeurs de l’UE.

Les politiciens des deux côtés se sont unis dans la lutte contre le manque de chauffeurs routiers et ont exhorté l’industrie à améliorer les conditions de travail.

Le député conservateur, Sir John Redwood, a tweeté : « Les entreprises peuvent résoudre la pénurie de chauffeurs en augmentant les salaires et en améliorant les conditions de travail.

L’Allemagne face à la crise des conducteurs de poids lourds (Image: PA)

« Il suffit de recruter et d’entraîner un peu plus. »

Le Parti travailliste a convenu que la pénurie de chauffeurs pourrait être facilement corrigée en améliorant le salaire des chauffeurs de camion.

Une source de Whitehall a fait écho à la notion et a déclaré que les détaillants doivent offrir des salaires plus élevés et investir dans la formation des travailleurs domestiques.

Un porte-parole du gouvernement a déclaré : « Nous avons une chaîne d’approvisionnement alimentaire très résistante.

Les acheteurs pourraient faire face à une pénurie de marchandises (Image: PA)

« Nous avons des méthodes bien établies pour travailler avec le secteur alimentaire et travaillons en étroite collaboration avec eux pour garantir que les entreprises disposent de la main-d’œuvre dont elles ont besoin.

« Nous avons mis en place un ensemble de mesures pour faire face à la pénurie de chauffeurs de poids lourds.

« De plus, notre Plan pour l’emploi aide les gens à travers le pays à se recycler, à acquérir de nouvelles compétences et à retourner au travail.

« Dans ce cadre, nous rationalisons le processus permettant aux personnes d’obtenir leur permis poids lourds. »