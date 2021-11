Brexit news: les eurocrates critiquent la Grande-Bretagne pour avoir menacé de se retirer du programme scientifique de 15 milliards de livres sterling | Politique | Nouvelles

La cote d’approbation de Boris Johnson discutée par un expert en sondages

L’analyse cinglante survient à un moment de tensions croissantes entre Londres et Bruxelles, les deux parties étant à couteaux tirés à la fois sur le protocole d’Irlande du Nord et sur l’accès à la pêche aux eaux britanniques pour les navires français. Une note de service du gouvernement britannique divulguée a dévoilé un plan dramatique pour riposter en retenant l’argent de trois projets de recherche phares de l’UE.

La Grande-Bretagne pense que Bruxelles entrave délibérément sa capacité à participer à Horizon Europe, Copernicus et Euratom comme moyen d’exercer un effet de levier en ce qui concerne les arrangements pour l’Irlande du Nord.

En représailles, la note révèle que le Royaume-Uni est prêt à se retirer des trois, dans lesquels les contribuables devraient actuellement payer 2,1 milliards de livres sterling par an pendant les sept prochaines années – la durée de vie du budget actuel de l’UE.

L’eurocrate anonyme a déclaré: « Il semble que le Royaume-Uni teste toujours nos limites, de la même manière que les tout-petits. »

La note suggère qu’il existe une croyance répandue parmi les ministres britanniques que la participation aux trois programmes est délibérément bloquée par l’UE, ce qui signifie que les universités britanniques manquent des opportunités de recherche et de financement.

Ursula von der Leyen et Boris Johnson (Image : GETTY)

Le chancelier Rishi Sunak veut que la Grande-Bretagne soit une « superpuissance scientifique » (Image: GETTY)

Samedi, une source gouvernementale de haut rang a déclaré au Sunday Telegraph : « Empêcher le Royaume-Uni de rejoindre Horizon n’est dans l’intérêt de personne.

« Nous ne pouvons pas participer et ils perdent notre contribution financière.

« Nous devons rechercher des alternatives au cas où l’UE bloquerait notre accès, ce qui constituerait une violation de ce que nous avons convenu il y a moins d’un an. »

Le ministre du Brexit, Lord David Frost, travaillerait également avec le secrétaire aux Affaires Kwasi Kwarteng pour développer le Discovery Fund, l’alternative britannique évoquée à Horizon Europe, dans une démarche qui ferait sans aucun doute enrager encore plus la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

JUST IN: L’UE ne peut pas se permettre de se battre avec le Royaume-Uni sur le Brexit, prévient un rapport

Un satellite jumeau Copernicus Sentinel-3 lancé dans le nord de la Russie en 2018 (Image : GETTY)

La note indique également que les départements du gouvernement britannique ont reçu l’ordre de concevoir « des alternatives à chaque programme au cas où l’association ne s’avérerait pas possible dans un délai satisfaisant ».

Toute décision de se retirer du trio de programmes semblerait contredire les engagements pris précédemment par le chancelier Rishi Sunak, qui a utilisé le discours du budget du mois dernier pour déclarer son intention de faire de la Grande-Bretagne une « superpuissance scientifique ».

Le 27 octobre, M. Sunak a tweeté : « Nous faisons du Royaume-Uni une superpuissance scientifique – en finançant l’augmentation la plus rapide jamais enregistrée des dépenses de R&D.

« Dans ce cadre, nous augmentons le financement scientifique de base de 1,1 milliard de livres sterling, finançons entièrement Horizon Europe, augmentons le budget d’Innovate UK et finançons 800 millions de livres sterling pour ARIA et 1,7 milliard de livres sterling pour la R&D Net Zero. »

A NE PAS MANQUER :

Lord David Frost, ministre britannique du Brexit (Image : GETTY)

Maros Sefcovic, vice-président de la Commission européenne (Image : GETTY)

La perspective que le Royaume-Uni soit exclu d’Horizon Europe la semaine dernière a incité 1 000 universités, 56 académies des sciences et des milliers de chercheurs scientifiques basés dans l’UE à rédiger une déclaration commune mettant en garde contre les risques.

Il a expliqué : « Nous approchons rapidement d’un point critique.

« Avec les premiers accords de subvention Horizon Europe qui approchent et le lancement de nouveaux appels, l’association britannique doit être finalisée sans plus tarder.

« Des retards supplémentaires ou même une non-association entraîneraient une opportunité manquée et un affaiblissement majeur de notre force et de notre compétitivité collectives en matière de recherche. »

Brexit dans les premières pages d’Express (Image : Express)

Le communiqué ajoute : « L’absence d’un calendrier clair pour la finalisation de l’association au Royaume-Uni suscite désormais une inquiétude et une incertitude croissantes qui risquent de mettre en danger les plans de collaboration actuels et futurs.

« Cela envoie également des signaux inutiles à d’autres pays tiers souhaitant s’associer. »

Le professeur Kurt Deketelaere, secrétaire général de la Ligue des universités de recherche européennes, a déclaré : « Une association rapide du Royaume-Uni à Horizon Europe est vitale pour poursuivre ces collaborations étroites et relever les nombreux défis sociétaux qui nous attendent.

« Un nouveau retard simplement pour des raisons politiques est inacceptable. »

Kwasi Kwarteng, le secrétaire aux affaires (Image : GETTY)

S’exprimant également le mois dernier, Mariya Gabriel, commissaire de l’Union européenne chargée de l’innovation et de la recherche, a déclaré le mois dernier : « L’association est un sujet thématique, et je suis convaincu que nous sommes prêts à l’aborder dès que possible, mais les questions transversales doivent être abordé en premier. »

Elle a déclaré que l’adhésion du Royaume-Uni ne sera résolue qu’une fois la situation diplomatique résolue, poursuivant: « Je pense qu’il est important de notre côté de confirmer notre opinion pour avancer sur l’association, mais seulement après que le cadre aura été convenu par les deux parties. »

Lord Frost et le vice-président de la Commission européenne, Maros Sefcovic, ont organisé vendredi des pourparlers visant à résoudre le différend sur le protocole d’Irlande du Nord – mais M. Sefcovic a ensuite déclaré qu’il était « déçu » mais que la Grande-Bretagne ne voulait pas faire de compromis.

M. Sefcovic doit se rendre à Londres pour d’autres entretiens cette semaine.