Brexit News: les eurodéputés décident enfin d’accepter ou non l’accord sur le Brexit Politique | Nouvelles

Les eurodéputés, qui traînent les pieds sur la date du scrutin final, donneront leur accord au pacte pour achever le processus de ratification du bloc. Elle a été confirmée ce matin par la soi-disant Conférence des présidents du Parlement. Les pays de l’UE avaient précédemment exprimé leur inquiétude quant au fait que les députés européens risquaient un Brexit sans accord avec leur saccage sur le futur accord de relations.

L’accord de commerce et de coopération entre le Royaume-Uni et l’UE n’est appliqué qu’à titre provisoire pour garantir un commerce sans droits de douane et sans contingent entre les deux parties.

Le délai pour que l’UE accomplisse ses formalités d’approbation du pacte expire à la fin du mois.

Downing Street a déjà averti qu’il n’était pas disposé à prolonger à nouveau cette période après avoir donné une fois plus de temps au bloc.