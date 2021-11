Brexit news : les Européens paniqués craignent que Frost n’accepte l’offre de l’UE – puis s’en éloigne | Politique | Nouvelles

Les négociateurs britanniques accusent l’UE d’appliquer le protocole de manière trop rigide et cherchent à supprimer complètement les contrôles douaniers entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord. L’UE a proposé un compromis qui permettrait des contrôles plus légers sur les marchandises circulant entre ces pays.

L’offre, qui, selon les responsables bruxellois, deviendra juridiquement contraignante, réduirait les formalités douanières de 50 %, selon RTÉ.

Bien que loin des exigences du gouvernement, une multitude de partisans de l’UE se sont tournés vers Twitter pour insister sur le fait que le Royaume-Uni ne peut pas s’attendre à mieux.

Paul Woodcroft a écrit : « Toute personne sensée vous mordrait le bras pour un accord comme celui-ci. »

Il a ajouté : « Mais le Brexit n’avait aucun sens et ceux qui poursuivent le Brexit n’ont pas de sens ! Même s’il s’agissait d’une réduction de 99,9 %, [Brexit Minister Lord David] Frost discuterait du 0,1 pour cent.

De nombreux restants craignent que le gouvernement n’accepte l’offre pour « s’éloigner » plus tard et plonger les relations entre le Royaume-Uni et l’UE à un nouveau creux.

« 27Strong » a écrit : « Si les Anglais adhèrent à cela, que faire alors ? Vont-ils simplement essayer de s’éloigner à nouveau de leurs obligations légales ?

« Vous NE POUVEZ PAS leur faire confiance. »

‘Frank I Am’, dont la photo de profil montre le drapeau de l’UE flottant haut, a ajouté : « Frost va emballer ça et dire que ce n’est toujours pas assez. »

LIRE LA SUITE: La cinquième vague de Covid fait craindre une montée en flèche – les avertissements non vaccinés sont des «bombes virales»

Cela permettrait d’ignorer certaines parties de l’accord sur le Brexit si leur impact sur la vie quotidienne était considéré comme grave.

Mais là encore, les Remainers craignent que le gouvernement ne risque plus de dommages qu’il n’en vaut la peine.

‘tinymonroe’ a suggéré que « le déclenchement est la partie la plus facile ».

Ils ont ajouté : « La plupart des gens sensés savent que le régime actuel de Johnson n’est pas capable d’appliquer l’article 16 et toutes ses répercussions. »

« Frank I Am » a de nouveau pesé: « Les mesures de représailles de l’UE frapperont fort et feront comprendre aux gens les dommages que Johnson et Frost causent au Royaume-Uni. »

Ceci malgré le récent recul de l’UE sur les menaces d’imposer des sanctions si l’article 16 est déclenché.

Lord Frost insiste sur le fait qu’un terrain d’entente « peut » être trouvé, empêchant son équipe d’avoir à déclencher l’article 16.

Mais il a ajouté: « Si cela sera fait, c’est une question différente. »