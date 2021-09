Brexit news : les Européens se moquent des mesures impériales de Boris Johnson sur le « délire du Brexit » | Politique | Nouvelles

Michel Barnier “a tout fait pour stopper le Brexit”, déclare Farage

Les ministres britanniques ont présenté des plans pour le retour du timbre de la couronne sur les verres de pinte et se sont engagés à revoir l’interdiction de marquer et de vendre des produits en unités impériales. Cette décision a été méprisée par les citoyens européens sur Twitter, affirmant que Boris Johnson avait “de la bière dans la tête”.

Alex Taylor, un utilisateur français, a déclaré : « Je n’invente rien.

“Dans leur délire post-Brexit, ne plus être des ‘martyrs métriques’ c’est le retour aux mesures impériales dans Flag of United Kingdom.

“Comme au bon vieux temps, encore 16 onces = 1 livre et 14 livres = une pierre.

“Ils sont sérieux!”

Un autre utilisateur français Aredius a déclaré: “Hé, nous n’y allons plus! Vous ne savez pas comment contourner vos pouces, vos pieds et vos livres. Et puis il y a de meilleurs fish and chips en France!”

Utilisant des émojis de clowns, leur compatriote Pierre Beyssan a ajouté : « Johnson réintroduira le système impérial obsolète des poids et mesures. Et bientôt de retour aux shillings et au penny aussi ?

Depuis l’Italie, Ermanno Ferretti a écrit : « À mesure que la population vieillit, l’arme gagnante en politique devient toujours la nostalgie.

Alors que l’utilisateur italien David Carretta a ajouté : “Brexit : eh bien la livre, l’once et le pouce sont une grande reconquête de la civilisation !

“Et qu’on le dise en passant : il était déjà légal pour le Royaume-Uni de ramener le système impérial britannique grâce à une exception aux règles de l’UE.

“Cette grande initiative patriotique augmentera au mieux les coûts intérieurs pour les industries britanniques exportant vers l’UE.”

Fabio Taiocchi a répondu : « Règle, Britannia ! Mais Johnson s’est-il rendu compte que l’empire est révolu depuis longtemps ?

“Je ne sais pas qui peut penser que cette idée de ‘Global Britain’ sera couronnée de succès”

Angelo, un autre utilisateur italien, a déclaré : “La bière au lieu du cerveau…”

Les utilisateurs espagnols ont également réagi à la nouvelle.

Jorge a écrit : « Ils sont comme des chèvres.

“Mes plus jeunes collègues, dans la vingtaine, n’utilisent pas plus que le SI. Ils ne mesurent pas en miles, ils mesurent en km, et bien sûr ils n’utilisent pas de poids en onces ou en livres… C’est un toast à le soleil. Mais c’est un geste qui montre à quel point le gouvernement est populiste.”

Et Francisco J. Franco a plaisanté : « S’IL VOUS PLAÎT POURRAIS-JE AVOIR UN DEMI-DOUZIÈME DE FANEGA DE HARICOTS POUR LA FABADA ?

Vingaard, un autre utilisateur espagnol, a ajouté: “Boris veut retourner dans l’ancien Commonwealth, sauf qu’en chemin, il a quitté la RICHESSE.”

Cette décision est intervenue alors que le ministre du Brexit, Lord Frost, a présenté des plans pour abandonner les règles de Bruxelles et a affirmé que les “propagandistes” se sont trompés après le départ du Royaume-Uni de l’Union européenne.

Le gouvernement a l’intention de revoir le contenu du droit de l’UE conservé – qui a été préservé dans le droit britannique pour assurer la continuité après la fin de la période de transition en décembre 2020.

Les commentaires de Lord Frost sont intervenus malgré l’incertitude persistante concernant les accords commerciaux en Irlande du Nord et les pénuries dans les magasins à travers le Royaume-Uni, que les critiques disent que le Brexit a exacerbées.

Le ministre a déclaré à ses pairs : “Beaucoup de choses ne se sont pas produites qui, selon les rumeurs, se produiraient et je ne pense pas qu’elles se produiront.”

Il a déclaré que « cette économie et ce pays prospèrent déjà énormément grâce aux dispositions que nous mettons en place », ajoutant : « Des normes élevées doivent refléter le contexte dans lequel nous opérons.

“Je suis sûr qu’il y aura des changements, mais ne croyez pas que ces changements entraîneront une régression des normes.”

Il a déclaré que le but des réformes était “d’améliorer la productivité du Royaume-Uni en mettant en place des réglementations adaptées à nos conditions”.

Les mesures comprennent l’autorisation de l’impression volontaire du timbre de la couronne sur les verres de pinte et la révision de l’interdiction de l’UE sur les marquages ​​et les ventes en livres et en onces – avec une législation “en temps voulu”.

D’autres réformes incluent l’introduction de permis de conduire numériques, de certificats d’examen et de processus de contrôle technique.

Les actionnaires pourront avoir des certificats numériques au lieu de papiers et les réglementations régissant les essais cliniques et les dispositifs médicaux seront modifiées.

Lord Frost a insisté : « Nous sommes un pays aux normes élevées. Cela ne veut pas dire que nous n’avons pas l’intention de les changer. Le monde avance.

« Des normes élevées doivent refléter le contexte dans lequel nous opérons.

“Je suis sûr qu’il y aura des changements, mais ne croyez pas que ces changements entraîneront une régression des normes.”

Aux Communes, la secrétaire au commerce international de l’ombre, Emily Thornberry, était cinglante à propos de ce qu’elle a sarcastiquement décrit comme “le merveilleux accord sur le Brexit qui fonctionne si bien à l’heure actuelle”.

Elle a déclaré que le pays “fait face à des pénuries continues de personnel et de fournitures exacerbées par l’accord du gouvernement sur le Brexit, tandis que les entreprises de tout le pays font face à des pertes commerciales croissantes avec l’Europe”.

En Irlande du Nord, les gens “restent coincés dans les limbes car le gouvernement refuse de mettre en œuvre l’accord sur le Brexit qu’ils ont négocié”, a-t-elle déclaré.

“Dans tout cela vient le nouveau Paymaster General pour parler de toutes les merveilleuses opportunités qui nous attendent en raison du merveilleux accord sur le Brexit qui fonctionne si bien à l’heure actuelle.”