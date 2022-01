Brexit news: les expatriés britanniques en Espagne en raison de la règle du permis de conduire au Royaume-Uni – invités à prendre des mesures | Royaume-Uni | Des nouvelles

L’ambassade britannique à Madrid a confirmé que les autorités espagnoles avaient prolongé pour la troisième fois la période de validité des permis de conduire britanniques en Espagne. Les pourparlers sur un échange de licences doivent « se conclure dès que possible » mais ne sont « pas encore là ». L’ambassade du Royaume-Uni à Madrid a écrit dans un article sur Facebook : « Nous sommes ravis de vous informer que le gouvernement espagnol a confirmé aujourd’hui la prolongation du délai de grâce pendant lequel vous pouvez conduire en Espagne avec un permis britannique valide jusqu’à fin février 2022. . »

Il s’agit de la dernière extension que l’Espagne a fournie aux titulaires de licence britanniques depuis que la Grande-Bretagne a officiellement quitté l’Union européenne le 1er janvier 2021, et à ce moment-là, cela signifiait que leurs documents délivrés au Royaume-Uni n’étaient plus reconnus par le cadre commun de l’UE.

Mais dans un autre coup post-Brexit, le nouveau délai de grâce de deux mois ne s’applique pas aux titulaires de licence britanniques qui résident en Espagne et ont enregistré leur intention d’échanger plus de temps pour le faire auprès de l’autorité espagnole de la circulation DGT, ce délai étant toujours en vigueur à décembre. 31 décembre 2021.

Il s’applique toutefois à ceux qui n’ont pas enregistré leur intention d’échanger plus de temps pour conduire légalement en Espagne et potentiellement passer leur examen de conduite espagnol comme garantie ou espoir d’un accord entre le Royaume-Uni et l’Espagne.

L’ambassade dirigée par l’ambassadeur du Royaume-Uni en Espagne, Hugh Elliott, a averti : « Nous reconnaissons que la prolongation est relativement courte, et il est donc important que – s’il est impératif pour vous de conduire – vous examiniez toutes vos options, ce qui peut inclure l’examen de la prise de un examen de conduite maintenant. »

Une mise à jour a également été fournie sur les derniers pourparlers entre les autorités britanniques et espagnoles, dont l’ambassade espère qu’ils seront conclus « dès que possible », mais a souligné qu’ils n’en étaient pas encore là.

Il écrit : « Comme vous le savez, le gouvernement britannique s’est engagé à conclure un accord à long terme avec l’Espagne afin que les résidents puissent échanger leurs permis de conduire britanniques sans passer un examen.

« Les négociations se poursuivent et nous sommes prêts à conclure cet accord dès que possible.

« Mais malheureusement, nous n’en sommes pas encore là. »

LIRE LA SUITE: Lord Frost tord le couteau dans Boris et rejoint la rébellion des conservateurs contre le Premier ministre

L’ambassadeur du Royaume-Uni en Espagne, M. Elliott, avait précédemment admis dans une vidéo publiée sur Facebook que « beaucoup d’entre vous ont également souligné à juste titre que les Espagnols résidant au Royaume-Uni peuvent échanger leur permis espagnol contre un permis britannique sans passer un test pratique ». .

Les titulaires de permis de conduire britanniques dans le hotspot touristique méditerranéen espèrent qu’un accord pourra enfin être trouvé entre les deux parties pour résoudre ce dernier problème post-Brexit pour les expatriés britanniques.

Mais il n’est pas encore clair si un accord profiterait uniquement aux résidents britanniques protégés par l’accord de retrait du Brexit ou à d’autres titulaires de licence britanniques qui ont déménagé en Espagne pour devenir résidents après le 1er janvier 2021.

La plupart des titulaires de permis de conduire non européens ne disposent généralement que de six mois à compter de leur arrivée en Espagne pour utiliser leurs permis étrangers – à moins que l’Espagne n’ait conclu un accord bilatéral avec un pays tiers pour la reconnaissance et l’échange de permis.

A NE PAS MANQUER

Chris Whitty envoie un avertissement urgent sur la dangerosité réelle d’Omicron [VIDEO]

Brexit La Grande-Bretagne bat 22 pays de l’UE dans les statistiques du chômage [LATEST]

Donnez votre avis : le Brexit a-t-il été un succès jusqu’à présent ? [POLL]

Après cette période, ils doivent passer un examen de conduite théorique et pratique pour obtenir un permis espagnol.

Les problèmes post-Brexit affectent les titulaires de permis britanniques qui résident en Espagne et non ceux qui ont un permis britannique en visite en Espagne et qui louent par exemple une voiture pendant leurs vacances.

Cette dernière mise à jour intervient après que les résidents britanniques en Italie ont reçu un coup de pouce bienvenu.

Les autorités ont maintenant donné aux personnes résidant dans leur pays 12 mois supplémentaires pour continuer à utiliser leur permis de conduire britannique là-bas tout en poursuivant les discussions avec le gouvernement britannique.