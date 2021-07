Brexit news : les exportations de pâtes italiennes vers la Grande-Bretagne chutent de 25% | Politique | Nouvelles

Brexit: Barnier dit que les choses seront “plus difficiles” pour le Royaume-Uni

Selon l’analyse des données d’Istat par Coldiretti, le nombre de Britanniques payant des pâtes italiennes est tombé au chiffre le plus bas des cinq dernières années. Les ventes de produits alimentaires italiens en Grande-Bretagne ont baissé de 10,5% en raison des limitations d’exportation imposées par le Brexit.

En revanche, le bond enregistré des exportations Made in Italy à travers le monde a augmenté dans le monde avec +19,8% au premier trimestre 2021.

Coldiretti a affirmé que les difficultés bureaucratiques et administratives liées au départ de la Grande-Bretagne de l’UE pèsent sur les exportations alimentaires nationales vers le Royaume-Uni.

Ils ont affirmé que les problèmes majeurs pour ceux qui exportent vers le Royaume-Uni concernaient les procédures douanières.

L’augmentation des coûts de transport due aux retards et aux contrôles accrus a également eu un impact sur les importations en Grande-Bretagne.

Les exportations italiennes vers la Grande-Bretagne chutent de 25% (Image: .)

Coldiretti a déclaré dans son analyse : « Des difficultés qui mettent en péril les 3,4 milliards d’euros d’exportations agroalimentaires annuelles Made in Italy avec le Royaume-Uni, qui se classe au quatrième rang des partenaires commerciaux italiens pour l’alimentation et les boissons après l’Allemagne, la France et les États-Unis.

« Après le vin, avec le Prosecco en tête, à la deuxième place des produits agroalimentaires italiens les plus vendus en Grande-Bretagne, on retrouve les dérivés de la tomate, mais aussi les pâtes, les fromages, la charcuterie et l’huile d’olive, ainsi que le Grana Padano et Parmigiano reggiano.”

L’organisation italienne a également affirmé que les violations de l’accord sur le Brexit par les Britanniques augmentaient le risque que des aliments et des boissons entrant dans l’UE ne soient pas conformes aux normes de sécurité du bloc.

Ils ont averti que ces produits sont des contrefaçons et des imitations de produits alimentaires protégés tels que le parmesan au Chianti.

Premier ministre Boris Johnson (Image : .)

Ils concluent : « C’est précisément dans les pubs anglais que les ventes de faux prosecco en canettes ou en fût ont été exposées.

Les exportations de marchandises britanniques vers l’Union européenne ont atteint leur plus haut niveau depuis octobre 2019 en mai, selon les données officielles publiées la semaine dernière.

Cela a inversé un marasme au début de 2021 lorsque la Grande-Bretagne a quitté le marché unique et l’union douanière du bloc.

Dans l’ensemble, le commerce avec l’UE a pris du retard par rapport à la croissance des ventes vers le reste du monde, et les groupes d’entreprises ont déclaré qu’ils étaient toujours confrontés à des formalités administratives supplémentaires face aux clients et fournisseurs européens en raison du Brexit.

La stratégie du paysage commercial européen (Image : Express)

L’Office britannique des statistiques nationales a déclaré que les exportations de biens vers l’Union européenne, à l’exclusion des métaux précieux, ont atteint 14,0 milliards de livres (19,4 milliards de dollars) en mai sur une base désaisonnalisée, leur plus haut depuis octobre 2019 et près du double du niveau de janvier.

Un porte-parole de l’ONS a déclaré en avril : « Les exportations vers l’UE se sont considérablement redressées par rapport à leur chute de janvier, tout en restant inférieures aux niveaux de 2020.

“Cependant, les importations en provenance de l’UE n’ont pas encore rebondi de manière significative, un certain nombre de problèmes entravant le commerce.”

Les exportations totales de marchandises de 27,9 milliards de livres, hors métaux précieux, étaient les plus élevées depuis janvier 2020, juste avant que la pandémie de coronavirus ne commence à perturber.

Les exportations de pâtes italiennes vers le Royaume-Uni chutent de 25 % (Image : .)

Le président de la Fédération des petites entreprises, Mike Cherry, avait précédemment prévenu : « Les exportations britanniques ont chuté depuis la fin de la [Brexit] période de transition.

“Les ventes internationales sont en baisse par rapport à ce qu’elles étaient à la même époque l’année dernière.

“Un cinquième des petits exportateurs ont temporairement interrompu leurs ventes vers l’UE et certains ont déjà renoncé à vendre dans le bloc de manière permanente.”

Les exportations de pâtes italiennes vers le Royaume-Uni chutent (Image: .)

Les tensions sur le Brexit entre la Grande-Bretagne et l’Union européenne ont augmenté ces dernières semaines, les pourparlers ayant échoué entre le ministre britannique du Brexit Lord Frost et le vice-président de la Commission européenne Maros Sefcovic.

Bruxelles a menacé de lancer une guerre commerciale contre la Grande-Bretagne si elle ne mettait pas en place des contrôles sur les marchandises entrant en Irlande du Nord dans le cadre de l’accord sur le Brexit.

Aux termes de l’accord commercial sur le Brexit conclu à la fin de l’année dernière, le Royaume-Uni et l’UE peuvent imposer des droits de douane sur les exportations de l’autre pour violation du pacte, en attendant un arbitrage indépendant.

Reportage supplémentaire de Maria Ortega