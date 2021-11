Brexit : Martin Daubney dit que l’UE « va tomber »

Lord Frost rencontrera le ministre français de l’Europe Clément Beaune à Paris pour tenter de mettre fin à un différend amer sur les droits de pêche post-Brexit. La réunion intervient après que la France a menacé de sanctions pour ce qu’elle perçoit comme un refus de délivrer des licences à ses chalutiers pour opérer dans les eaux britanniques.

Le leader de Génération Frexit, Charles-Henri Gallois, a averti que la position de la France dans le conflit est faible étant donné que les États membres de l’UE doivent suivre les règles de Bruxelles sur les politiques communes de la pêche.

Défendant les exigences du Royaume-Uni, M. Gallois a déclaré : « Le Royaume-Uni a raison.

« C’est l’accord qui est défavorable aux pêcheurs français. »

Il a ajouté: « Nous pouvons voir que le Royaume-Uni détient toutes les cartes et peut être agile, alors que la France est embourbée dans l’UE qui gère toute la politique commerciale et de la pêche des États membres. »

Le président français Emmanuel Macron a retardé l’imposition de mesures punitives pendant les pourparlers entre le Royaume-Uni, la France et la Commission européenne.

Brexit news: la France doit suivre l’exemple de l’UE dans les négociations sur la pêche (Image: GETTY)

Mais le gouvernement français a insisté sur le fait que les mesures – qui pourraient inclure une interdiction pour les chalutiers britanniques de débarquer leurs captures dans les ports français et des contrôles douaniers plus stricts pour entraver le commerce transmanche – restent « sur la table » si un accord ne peut être trouvé.

Lord Frost suivra ses entretiens avec M. Beaune jeudi en se rendant à Bruxelles vendredi pour rencontrer le vice-président de la Commission européenne, Maros Sefcovic.

Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a souligné que la menace de sanctions demeurait : « Nous verrons ce qu’il adviendra de ces réunions.

« Comme vous le savez, les mesures de contrôle que nous avons annoncées sont toujours suspendues mais toutes les options sont sur la table et nous devrons peut-être mettre en œuvre ces mesures si nous ne parvenons pas à un accord. »

Mercredi, il a déclaré : « Nous n’attendons qu’une chose : que le Royaume-Uni respecte l’accord qu’il a signé ».

Dans le cadre de l’accord sur le Brexit, les bateaux de l’Union européenne qui peuvent prouver qu’ils ont pêché dans les eaux britanniques au moins quatre des années 2012 à 2016 sont éligibles pour une licence.

Quelque 1 831 demandes de licences ont été reçues, dont 1 793 ont été délivrées.

La principale source de discorde concerne les petits navires, la catégorie des moins de 12 mètres pêchant entre 6 et 12 milles marins au large des côtes, où 50 demandes ont été reçues – toutes de navires français – mais seulement 19 ont été émises.

Parallèlement, un chalutier britannique saisi par la France dans la crise des relations transmanche a été remis en liberté par les autorités.

La drague à pétoncles immatriculée en Ecosse Cornelis Gert Jan a quitté Le Havre mercredi soir après y être détenu depuis la semaine dernière, alors que la France l’accusait de pêcher dans ses eaux sans permis.

Brexit news: Clément Beaune et Lord Frost se rencontreront à Paris aujourd’hui (Image: GETTY)

Le chalutier bleu, blanc et rouge a quitté le quai après le crépuscule et les données de localisation ont suggéré qu’il se trouvait dans la Manche.

Le directeur des affaires publiques du propriétaire du navire, Macduff Shellfish, a confirmé qu’il avait été libéré par les autorités françaises.

« La cour (d’appel) a déterminé qu’aucune caution n’était requise pour la libération du navire », a déclaré Andrew Brown dans une déclaration à l’agence de presse PA.

Il a ajouté : « Nous sommes ravis que cette affaire soit résolue et ravis que notre équipage et notre navire puissent désormais rentrer chez eux. L’équipage a agi avec calme et professionnalisme tout au long de l’incident.

« Ils sont de bonne humeur, impatients de retrouver leurs proches et sont reconnaissants pour tous les messages de soutien reçus du public britannique. »

La décision est intervenue après que le capitaine du bateau, Jondy Ward, a comparu mercredi devant la cour d’appel de Rouen.

M. Ward a expliqué que la police maritime française a arrêté le chalutier la semaine dernière pour ne pas être inscrit sur un registre européen alors qu’il pêchait au large des côtes normandes.

Le skipper a déclaré qu’il ne savait pas s’il s’agissait d’une erreur de la part des responsables britanniques ou français.

« Nous avions tout en ordre sur le pont, en ce qui me concerne, nous avions tout en place pour être légal », a-t-il déclaré.

Il a déclaré que le bateau était « certainement » pris au milieu de la querelle franco-britannique au sujet des accords de pêche post-Brexit.

Les propos ont été repris par son avocat, Mathieu Croix, qui a déclaré aux journalistes à l’extérieur de la salle d’audience : pêche dans une zone qui est censée être interdite, et sur les permis accordés ou non et sur des quantités de captures relativement modestes.